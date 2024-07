Loạt ca sĩ Việt được 'cứu'

Game show âm nhạc luôn là con đường nhanh nhất để đánh dấu sự nổi tiếng của một cái tên nào đó. Từ Vietnam Idol, The Voice, X-Factor... cho đến Rap Việt, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi , giá trị đó vẫn không đổi.

Gần nhất, 2 game show "Anh trai" lên sóng cùng thời điểm để cạnh tranh trực tiếp với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, một loạt nghệ sĩ gây sốt. Có nhiều cái tên đã qua thời, hoặc bị lãng quên từ lâu, gây chú ý trở lại. Một loạt nghệ sĩ được nâng tầm về sức hút. Và nhiều gương mặt mới bỗng thành hiện tượng mạng xã hội sau một đêm.

Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi tỏa sáng trở lại nhờ Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hiệu ứng của 2 game show

Bằng một lớp "phủ bóng" của Anh trai vượt ngàn chông gai, sau chặng đầu tiên (Sân khấu ra mắt), 33 anh tài đều được chú ý hơn nhiều so với chính họ trước khi tham gia show. SOOBIN, Binz, Tuấn Hưng , Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Quốc Thiên, Kay Trần... vốn đã nổi tiếng, nay tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội sôi động hơn.

HuyR, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Cường Seven, Hoàng Hiệp, Thanh Duy, những nghệ sĩ không có nhiều dấu ấn ở thị trường âm nhạc trong vài năm gần đây, nay hâm nóng trở lại "ngọn lửa" âm nhạc. Thậm chí, vài cái tên trong số này nhờ sân khấu Anh trai mà có màn trình diễn được chú ý nhiều nhất.

Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, 2 giọng ca gắn liền thế hệ khán giả 8X, 9X đời đầu, đã qua thời, hot trở lại khi góp mặt ở game show. Sự bóng bẩy của game show này cũng đưa Kiên Ứng, Thành Trung, Hồng Sơn , Neko Lê, Tiến Luật, Duy Nhất, những người ngoại đạo ở làng nhạc Việt hiện tại, đánh dấu bước chuyển thú vị cho sự nghiệp.

Đến hiện tại, sự khác biệt có thể nhìn thấy ngay là Anh trai vượt ngàn chông gai cố gắng chia đều "đất" cho 33 anh tài. Từ ca khúc chủ đề Hỏa ca, cho đến những tập đầu tiên, ê-kíp show giải quyết tốt về mặt đường hình, giúp tất cả nghệ sĩ có cơ hội như nhau, dẫn đến kết quả tất cả cùng đi lên.

Trong khi, Anh trai say hi phân tầng khá rõ một nhóm nghệ sĩ chiếm trọn "spotlight" và ngược lại, nhiều gương mặt tham gia show gần như vô hình.

Khác Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi lựa chọn dàn nghệ sĩ tham gia đều là những nghệ sĩ trẻ trung, có ngoại hình sáng. Sự nổi tiếng của các nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi được nhận diện theo hai nhóm: Một dàn anh trai bứt phá rất nhanh như Hieuthuhai , Quang Hùng MasterD, Negav và một nhóm là những gương mặt mới bất ngờ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, điển hình là Domic Dương, Dương Domic.

Ngay lúc này, sự cạnh tranh quyết liệt của 2 game show đang đi theo chiều hướng tích cực. Hai game show đang dìu nhau đi lên. Anh trai vượt ngàn chông gai phát trên sóng giờ "vàng" VTV, có điều kiện tốt hơn để tiếp cận khán giả ở nhiều độ tuổi. Trong khi, Anh trai say hi đang làm rất tốt ở khâu quảng bá show ở đa nền tảng: YouTube, mạng xã hội (FaceBook và TikTok).

Anh trai say hi đang tạm thời vượt lên khi có một loạt tiết mục gây sốt ở "top trending" trên YouTube, trong đó có 2 tiết mục liên tiếp nối đuôi nhau chiếm vị trí dẫn đầu. Tới đây, Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào đêm Công diễn 1, hứa hẹn có nhiều tiết mục bùng nổ để cắt đứt mạch "trending" của đối phương.

Anh trai say hi đang tạm vượt lên Anh trai vượt ngàn chông gai.

Phía sau cơn sốt của game show

Nhiều năm trước, khi hiệu ứng từ mạng xã hội chưa bùng nổ, các game show phụ thuộc nhiều vào khán giả truyền hình. Đơn cử như thời kỳ đầu game show âm nhạc thật sự bùng nổ trên truyền hình Việt Nam, là Vietnam Idol mùa 3 (2010) và The Voice mùa một (2012), chuyện lên sóng VTV đã là bảo chứng để thành cơn sốt.

Đến hiện tại, sự chi phối của mạng xã hội khiến khâu quảng bá của các game show thay đổi. Chuyện phát sóng truyền hình là điều kiện quan trọng để game show phủ sóng nhưng không còn là tất cả. Trong khâu quảng bá game show hiện tại, phần quan trọng sẽ nằm ở chiến lược của ê-kíp trên mạng xã hội.

Đặc biệt, với đà vươn lên của TikTok, cuộc chơi quảng bá của các game show lại rẽ sang hướng mới trong 4 năm gần đây.

Bốn năm trước, 2 game show King of Rap và Rap Việt trực tiếp cạnh tranh. King of Rap lên sóng giờ "vàng" VTV, trong khi Rap Việt phát sóng ở HTV. King of Rap có bệ đỡ ban đầu lý tưởng hơn để chiếm sóng, nhưng kết quả Rap Việt lại là game show thành công hơn. Chiến lược quảng bá trên mạng xã hội là yếu tố quyết định để Rap Việt đánh bại đối phương.

Trở lại với 2 game show "Anh trai", đằng sau cơn sốt của những nghệ sĩ, trên từng tiết mục, là cuộc chiến truyền thông khốc liệt trên mọi mặt trận của 2 ê-kíp. Hai game show rẽ sang 2 nhánh, với công cụ truyền thông tách biệt.

Anh trai say hi có hệ sinh thái nội bộ tốt hơn để cộng hưởng truyền thông. Game show này tận dụng sức nóng của từng nghệ sĩ tham gia, liên tục tạo trend TikTok để thu hút chú ý. Một trong những chiến dịch truyền thông xuyên suốt show đã thành công của Anh trai say hi là tạo trend nhảy trên nền nhạc Catch Me If You Can .

Trong khi, show Anh trai vượt ngàn chông gai đang phủ sóng rất mạnh ở những kênh truyền thông có lực đẩy tốt nhất, như các fanpage tương tác cao về âm nhạc, các kênh, chuỗi kênh âm nhạc đang dẫn đầu tương tác trên TikTok. Và quan trọng hơn hết, các Anh tài trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung, cùng nhau hợp sức để lan tỏa hình ảnh game show trên các nền tảng cá nhân.

Hàng chục nghệ sĩ, ở mỗi game show, cùng hợp lực để đẩy hiệu ứng. Sự cộng hưởng này tạo nên một hệ sinh thái mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có phần lợi. Nghệ sĩ đã nổi tiếng, sẽ kéo theo những người ít tên tuổi hơn. Từ Rap Việt, đến Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ca sĩ mặt nạ và 2 game show Anh trai, khán giả đã thấy nhiều trường hợp lên như "diều gặp gió".

Thế nhưng, từ bài học của những game show trước, nghệ sĩ đừng vội mơ mộng, vì sự nổi tiếng từ game show đa phần chỉ là nhất thời.