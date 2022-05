Những bức ảnh dưới đây đều là những bức ảnh gần như là đầu tiên được chụp vào thời nhà Thanh, thời kì thành tựu khoa học của phương Tây du nhập Trung Quốc. Do vậy, giá trị lịch sử của nó là rất lớn.

1. Trân phi - Ái phi được vua Quang Tự sủng ái nhất. Theo ghi chép về vị vua thời nhà Thanh, Trân phi là người xinh đẹp lại giỏi giang. Xét về ngoại hình, Trân phi là người sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ nhất trong ba mỹ nhân nơi hậu cung. Không những vậy bà còn rất quan tâm đến việc triều chính và thông thạo thư pháp, giỏi cờ vua.

Dung mạo xinh đẹp của Trân phi.

2. Bức ảnh được chụp trong lễ mừng thọ 70 tuổi của mẹ đẻ Từ Hi Thái hậu. Do Từ Hi đã không kịp chúc mừng mẫu thân nên đã nhờ cận thần tặng cho bà rất nhiều thứ, trong đó có một bức thư pháp do chính tay Từ Hi Thái hậu viết.

Mẫu thân của Từ Hi Thái hậu.

3. Ảnh chụp Ái Tân Giác La Tải Bác (giữa) cùng hai quý tộc khác. Ông là con trai của Thái tử nhà Thanh và là hoàng tộc cuối cùng của triều đại nhà Thanh.

Ái Tân Giác La Tải Bác có ngoại hình điển trai.

4. Người vợ lẽ Triệu Tiểu Liên của Lý Hồng Chương, một viên quan lớn trong triều đại nhà Thanh và con gái vợ cả - Lý Cúc (phải).

Lý Hồng Chương có 2 người vợ.

5. Ảnh chụp vào cuối thời nhà Thanh ghi lại cảnh hai thương nhân giàu có đang cùng dùng bữa, xung quanh có vài phụ nữ và một ca sĩ đang đàn hát.

Nghe hát là thú vui phổ biến vào thời kỳ này.

6. Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc - Hoàng đế Phổ Nghi đang ôm cây cột và nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Khi đó, Phổ Nghi rất hồn nhiên và ngây thơ. Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài việc đọc sách với sư phụ, ông cũng rất thích chơi những trò chơi khác để giải trí.

Vua Phổ Nghi thời còn trẻ.

7. Dương Thúy Hi - một nữ diễn viên tài giỏi vào cuối thời nhà Thanh. Ở tuổi 14, 15, cô ấy đã có gương mặt đầy đặn, tròn như mặt trăng và giọng hát hay trời phú. Ngay khi xuất hiện trong rạp hát, cô đã được nhiều người theo đuổi.

Diễn viên nổi tiếng thời nhà Thanh.

8. Người phụ nữ xinh đẹp trên một tấm bưu thiếp vào cuối thời nhà Thanh. Trong bức ảnh, khuôn mặt thanh tú của cô ấy được chụp chính diện, toát lên vẻ đẹp vừa thuần khiết lại vừa sắc sảo.

Chân dung người phụ nữ xinh đẹp.

