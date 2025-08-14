Loạt ảnh bìa của Taylor Swift đang gây bão MXH toàn cầu

Vừa mới công bố bước qua kỷ nguyên mới - album phòng thu số 12 The Life of a Showgirl, Taylor Swift đã khiến fan phải sốc. Mới đây, loạt ảnh bìa và tracklist cho album mới được hé lộ. Taylor bám sát tinh thần “showgirl” - vừa đẹp, vừa bốc lửa và không ngại hở bạo. Ở tuổi 35, lần đầu fan được nhìn thấy Taylor Swift “cởi đồ” mạnh tay đến thế này. Cô diện những bộ bodysuit ôm sát, trang điểm theo phong cách cổ điển, nữ tính và sang trọng.

Taylor Swift tung ảnh bìa, ảnh concept và tracklist cho album thứ 12 The Life of a Showgirl:

Kinh ngạc nhất phải kể đến bức ảnh chuẩn “showgirl”, Taylor Swift mang đồ diễn với điểm nhất là nội y được đính đá lấp lánh, sang chảnh quyền lực - hở body đến tận 70%. Trang phục thiếu vải nhưng không khiến người xem có cảm giác phản cảm, tất cả được tiết chế nhờ tạo dáng và concept ảnh hướng đến sân khấu rực rỡ, chói mắt.

Trang phục của Taylor Swift gây liên tưởng đến những cô đào nóng bỏng của thế kỷ trước, có phần khiến người ta nhớ đến Crazy Horse - CLB thoát y nức tiếng Paris. Đây là album có concept táo bạo nhất Taylor từng thực hiện.

Tạo hình gây sốt nhất của Taylor Swift

Ảnh bìa The Life of a Showgirl được lấy cảm hứng từ bức tranh Ophelia của danh họa Sir John Everett Millais, khắc họa khoảnh khắc cô trôi trên dòng nước, tay vẫn cầm những bông hoa, ngay trước khi lìa đời. Track mở đầu album cũng mang tên The Fate of Ophelia. Trong văn học, Ophelia là hình tượng tiêu biểu cho sự ngây thơ bị thế giới tàn phá, nỗi bi thương, và số phận của một nhân vật nữ bị cuốn vào câu chuyện của đàn ông, kết thúc bi kịch mà không được tự quyết định đời mình. Qua nguồn cảm hứng này, fan có thể đoán được thông điệp Taylor Swift muốn mang đến qua The Life of a Showgirl.

Ảnh bìa The Life of a Showgirl được lấy cảm hứng từ bức tranh Ophelia của danh họa Sir John Everett Millais

Ngày 12/8, Taylor Swift cùng bạn trai lên sóng công bố album thứ 12 The Life of a Showgirl. Đồng thời, đổi bộ nhận diện thành màu cam - xanh khiến làng nhạc chấn động. The Life of a Showgirl như món quà Taylor dành cho chính mình, kể về bản thân sau khi hoàn thành tour diễn lịch sử - The Eras Tour. Với 12 bài hát, The Life of a Showgirl sẽ hé mở những khía cạnh khác nhau về cuộc đời rực rỡ, hào nhoáng của ngôi sao nhạc pop số 1 hiện tại. Album sẽ lên sóng vào ngày 3/10 tới.

Taylor Swift cũng cho biết album mới không có phiên bản deluxe, tất cả 12 bài hát về cuộc sống của một showgirl phù hợp với nhau như một bức xếp hình hoàn hảo. Quá trình sản xuất album được diễn ra ngay giữa The Eras Tour, Taylor Swift tận dụng những kỳ nghỉ giữa quãng của mình để hoàn thiện sản phẩm, làm việc với đội ngũ âm nhạc.

"Bạn không thể bỏ ra một bài mà album vẫn giữ nguyên. Bạn cũng không thể thêm vào một bài nó vốn đã vừa vặn. Sự tập trung và kỷ luật trong việc tạo ra một album, đồng thời giữ tiêu chuẩn thật cao, là điều tôi đã muốn làm từ rất lâu. Tôi thường viết rất, rất nhiều nhạc, nên luôn có sự thôi thúc muốn phát hành thật nhiều. Nhưng lần này tôi muốn làm một album thật tập trung vào chất lượng và chủ đề. Tôi cảm thấy chúng tôi đã đạt được điều đó."

Loạt ảnh hở bạo của Taylor Swift đang gây bão MXH toàn cầu

Loạt ảnh hở bạo của Taylor Swift đang gây bão MXH toàn cầu. Nhiều fan thích thú để lại bình luận, hỏi Taylor đâu là động lực để cô hở bạo đến sốc thế này. Có người còn “réo gọi” Sabrina Carpenter và Lisa (BLACKPINK), không biết liệu 2 cô em có truyền cảm hứng gì cho Taylor Swift hay không. Quả thực, bộ cánh phong cách showgirl của Taylor khiến rất nhiều người xem nghĩ đến Lisa. Nội y đính đá cũng là bức ảnh nổi tiếng ở Crazy Horse, khiến sự nghiệp idol của Lisa có bước ngoặt mới.

Taylor Swift hở bạo nhưng người được nhắc đến lại là Lisa (BLACKPINK)