Tại Nhật Bản, xưởng đóng tàu của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries ở Nagasaki đã tổ chức lễ đặt tên và hạ thủy chính thức đối với tàu khu trục cuối cùng trong số 12 chiếc thuộc lớp Mogami, mang tên JS Yoshii.

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản và bởi Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi - người đã đích thân tham dự buổi lễ.

Con tàu được đặt tên là "Yoshii" (よしい) theo tên một con sông ở tỉnh Okayama. Điều đáng chú ý là Hải quân Đế quốc Nhật Bản chưa từng sử dụng cái tên này trước đây.

Sau khi hạ thủy, tàu khu trục sẽ được kéo đến bến để hoàn thiện nốt các công đoạn tiếp theo. Theo kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, chiếc Yoshii dự kiến sẽ gia nhập hạm đội vào năm 2026.

Điều đáng chú ý là con tàu được đóng trong một khoảng thời gian khá ngắn. Lễ đặt ky diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2024, và lễ hạ thủy chỉ 17 tháng sau khi bắt đầu chế tạo.

Lớp Mogami có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.900 tấn và lên tới khoảng 5.500 tấn khi đầy tải; chiều dài thân tàu: 132,5 - 133 m; Chiều rộng: 16,3 m; Mớn nước: 9 m; Thủy thủ đoàn 90 người.

Pháo chính của tàu là loại 127 mm Mk 45 Mod 4 của BAE Systems, có khả năng bắn vào các mục tiêu trên biển, trên không và ven bờ.

Để đối phó với mối đe dọa từ trên không và tàu ngầm, tàu khu trục được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 16 ống, và khả năng bảo vệ ở vùng gần được cung cấp bởi tổ hợp tên lửa - pháo phòng không SeaRAM.

Khả năng chống hạm được thể hiện bằng 8 tên lửa hành trình Type 17 (SSM-2). Hệ thống vũ khí chống tàu ngầm bao gồm các ống phóng dành cho ngư lôi hạng nhẹ Type 12, và để đẩy lùi cuộc tấn công bất đối xứng, 2 module chiến đấu điều khiển từ xa với súng máy 12,7 mm được lắp đặt trên boong.

Một đặc điểm riêng biệt của dự án là sự hiện diện của thiết bị rải thủy lôi đơn giản, cho phép tàu khu trục được sử dụng để thiết lập thế trận phòng thủ, biến nó thành một nền tảng đa năng để bảo vệ vùng lãnh hải.

Thành phần không quân của tàu khu trục này tập trung quanh 1 máy bay trực thăng đa năng Mitsubishi SH-60K/L duy nhất.

Lễ hạ thủy tàu khu trục lớp Mogami thứ 12 - JS Yoshii (FFM-12).

Việc chế tạo các tàu khu trục lớp Mogami bắt đầu vào năm 2019 như một phần của chương trình thay thế tàu tên lửa lớp Hayabusa và khinh hạm hộ tống lớp Abukuma.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng nhanh chóng, Nhật Bản quyết định sản xuất đồng thời một cặp. Năm 2019, 2 con tàu đầu tiên của loạt tàu này - chiếc Mogami và Kumano, đã được khởi công đóng mới lần lượt vào ngày 29 và 30 tháng 10.

Lễ hạ thủy diễn ra theo một lịch trình hơi khác. Chiếc tàu khu trục thứ hai - Kumano, được hạ thủy vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 , trong khi tàu dẫn đầu - Mogami, mãi đến ngày 3 tháng 3 năm 2021 mới chính thức hạ thủy.

Sự chậm trễ là do hư hỏng ở turbine khí Rolls-Royce MT30 trong quá trình thử nghiệm trên bệ thử, thiết bị này bị hư hại về mặt kỹ thuật do va chạm với một bộ phận bị lỗi của bệ thử. Kết quả là việc hạ thủy con tàu dẫn đầu đã diễn ra muộn hơn Kumano 4 tháng.

Sau đó, việc đóng 10 tàu khu trục tiếp theo được tiến hành mà không bị gián đoạn. Điều cần nhấn mạnh ở chỗ chương trình trên là loạt tàu được đóng với số lượng lớn nhất ở Nhật Bản kể từ khi kết thúc Thế chiến II.