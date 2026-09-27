"Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa làn sóng tẩy chay lớn chưa từng thấy, khổ nhất vẫn là bạn gái siêu mẫu

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông mới tháng trước còn được triệu người tung hê, yêu mến?

Tỉnh Bách Nhiên vừa có mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp nhờ cơn sốt của bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng. Nhờ diễn xuất cực đỉnh giúp nhân vật "tổng tài" Loan Niệm (tên tiếng Anh: Luke) như xé truyện bước ra ngoài đời thực, Tỉnh Bách Nhiên nổi đình nổi đám từ Trung Quốc sang Việt Nam và thậm chí đến tận châu Mỹ. Tuy nhiên, sự yêu mến của công chúng dành cho nam diễn viên 8X hiện tại đã không còn.

Vào ngày 26/9, làn sóng tẩy chay Tỉnh Bách Nhiên tại Trung Quốc trở nên dữ dội. Lý do là cư dân mạng phát hiện mỹ nam này có dấu hiệu lợi dụng cơn sốt "Luke Loan Niệm" để PR cho danh tiếng cá nhân, cũng như chuyện tình cảm của mình. Trong và sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng phát sóng, thay vì những hotsearch liên quan đến chuyên môn diễn xuất hoặc tình tiết phim, cái tên Tỉnh Bách Nhiên chủ yếu xuất hiện bên "tập đoàn bạn gái cũ, bạn gái hiện tại". Đỉnh điểm là vào ngày 25/9, Tỉnh Bách Nhiên đã đưa bạn gái là siêu mẫu Lưu Văn đến xem concert của Lý Vinh Hạo. Tại sự kiện, Lý Vinh Hạo đã giới thiệu Tỉnh Bách Nhiên là chàng trai Luke mà các bạn yêu mến và gọi người phụ nữ quan trọng của Luke là Văn Văn.

Tỉnh Bách Nhiên được yêu thích với vai Loan Niệm trong Đầu Xuân Tươi Sáng, nhưng vai diễn này cũng đang khiến anh hứng chịu cơn thịnh nộ của công chúng. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, fan nguyên tác của Đầu Xuân Tươi Sáng và fan couple Thời Quá Tỉnh Nhiên (Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên) đã bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nam diễn viên "ảo tưởng sức mạnh", nhập vai quá sâu khi kéo chuyện tình ngoài đời vào phim. Họ còn tràn vào trang cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên chỉ trích dữ dội, đồng thời kêu gọi khán giả unfollow nam diễn viên. Phía Lưu Văn cũng chẳng khá hơn, cô cũng hứng chịu vô số bình luận mắng chửi, yêu cầu chia tay Tỉnh Bách Nhiên.

Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên đang bị chỉ trích gay gắt. Ảnh: Xiaohongshu.

Đến chiều 26/9, Tỉnh Bách Nhiên đã xuất hiện tại sân bay. Giữa tâm bão tẩy chay và chỉ trích, anh tỏ ra bình thản, vui vẻ vẫy tay chào các fan đến tiễn mình. Trong khi đó, Lưu Văn chọn về Bắc Kinh (Trung Quốc) một mình, không đi cùng chuyến bay với Tỉnh Bách Nhiên. Cô ra sân bay với diện mạo che chắn kín mít từ đầu đến chân. Các nguồn tin cho biết siêu mẫu Victoria's Secret đã chủ động đổi vé, bay chuyến sớm nhất vào sáng sớm để tránh gây ra thêm ồn ào nếu xuất hiện bên bạn trai họ Tỉnh.

Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện rạng rỡ, vẫy tay chào fan. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay. Ảnh: Sina.

Lưu Nhiên đổi chuyến bay, không đi cùng Tỉnh Bách Nhiên để tránh gây ra thêm ồn ào. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cũng yêu cầu fan nguyên tác của Đầu Xuân Tươi Sáng và fan couple Thời Quá Tỉnh Nhiên kiềm chế. Họ cho rằng Lưu Văn là người vô tội, không đáng phải hứng chịu sự công kích vô lý chỉ vì yêu Tỉnh Bách Nhiên. Còn về phát ngôn của Lý Vinh Hạo, đây đơn giản chỉ là một câu đùa vui tại concert của nam ca sĩ và đồng nghiệp thân thiết Tỉnh Bách Nhiên. Hơn nữa, Lý Vinh Hạo là ca sĩ, vốn không hiểu rõ về chuyện "trói buộc couple" trong các tác phẩm điện ảnh - truyền hình. Cho nên, fan của tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Có rất nhiều người lên tiếng bênh vực Lưu Văn - Tỉnh Bách Nhiên giữa tâm bão. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu