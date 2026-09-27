"Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên bị vạch trần "18 tội lớn", chỉ thương cho 2 cô bạn gái của anh

Tỉnh Bách Nhiên đang dính bão tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy.

Tỉnh Bách Nhiên là cái tên hot rần rần Trung Quốc, Việt Nam và thậm chí là châu Mỹ sau khi bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng tạo nên cơn sốt. Việc hóa thân thành công thành "tổng tài" Loan Niệm (tên tiếng Anh: Luke), giúp anh có mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp. Thế nhưng, giữa lúc danh tiếng đang lên cao đỉnh điểm, Tỉnh Bách Nhiên dính phải tranh cãi lớn vì nghi vấn sử dụng nhân vật Luke để đánh bóng tên tuổi, làm nóng chuyện tình cảm với bạn gái ngoài đời thực Lưu Văn.

Trên MXH, fan nguyên tác của Đầu Xuân Tươi Sáng cho biết họ không phản đối chuyện Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò ngoài đời. Điều họ bức xúc là trước và sau thời gian phim phát sóng, các chủ đề liên quan đến Tỉnh Bách Nhiên - Lưu Văn liên tục xuất hiện trên hotsearch, khiến chuyện tình cảm của cặp đôi nhiều lần được đặt cạnh hình tượng Luke và Flora. Do đó, fan của Đầu Xuân Tươi Sáng yêu cầu Tỉnh Bách Nhiên tách biệt hoàn toàn khỏi nhân vật và để Luke trở lại với nữ chính Flora Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thủ vai. Không chỉ vậy, họ còn tràn vào trang cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên chỉ trích dữ dội, đồng thời kêu gọi khán giả unfollow nam diễn viên. Đến sáng 27/9, fan nguyên tác của Đầu Xuân Tươi Sáng tiếp tục kể "18 tội lớn" của Tỉnh Bách Nhiên khiến họ ác cảm với anh.

Tỉnh Bách Nhiên dính bão tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy. Ảnh: Sina.

1. Lúc diễn tập cảnh tình cảm, nhà trai toàn chủ động thị phạm làm động tác thân mật bất chấp phân cảnh đó có thể mượn góc quay.

2. Tạo ra quá nhiều hình ảnh ôm ấp, tương tác gần gũi không cần thiết với nữ chính dù đã có bạn gái ngoài đời thực.

3. Khi quay phim ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chưa từng về nhà mà toàn ở khách sạn.

4. Giữa đợt quay phim, khi đi tham gia các sự kiện khác chủ động nhắc đến nữ chính. Cách gọi tên của Tỉnh Bách Nhiên không gọi hẳn hoi là Tôn Thiên mà gọi là Thiên Thiên như thể cả hai rất thân thiết.

5. Tự mang rất nhiều quần áo hàng hiệu vào đoàn phim, tâm trạng vui như tết.

6. Bên phía đoàn phim chốt nữ chính trước, nhưng nam chính luôn tỏ thái độ mình là người được chọn trước.

7. Bộ phim này là dạng phim kinh phí thấp, hoàn toàn có thể từ chối nhận quay.

8. Lúc quay cảnh hôn thì tỏ ra ngại ngùng, đỏ mặt tía tai.

9. Chủ động theo dõi Instagram của Tôn Thiên, đến lúc phim chiếu xong thì đăng Weibo kèm theo ảnh của nữ chính.

10. Tại buổi fan meeting ngày 13/9, chủ động nắm tay từ phía sau để gợi nhớ lại cốt truyện cũ, nữ chính Tôn Thiên muốn né nhưng không gạt tay ra nổi.

11. Vẫn còn rất nhiều video hậu trường tập diễn chưa được công khai, không biết mức độ thân mật và giới hạn đã đi đến đâu.

12. Lúc ở hậu trường chờ quay phim, nam - nữ chính từng đổi áo khoác cho nhau mặc.

13. Vào thời điểm phim đang hot, liên tục đăng bài mạng xã hội về nữ chính, dùng rất nhiều câu chữ khiến người ta phải hoài niệm.

14. Khi chơi trò chơi, cố tình ngả người ra đằng sau để sát rạt Tôn Thiên.

15. Tâm trạng khi quay phim cực kỳ tốt, phim phát sóng xong nổi tiếng vượt ngoài mong đợi, không còn ở ẩn như trước mà lộ diện với tần suất dày đặc.

16. Tham gia các sự kiện thời trang xa xỉ ngồi cách nhau bạn gái real Lưu Văn, cố ý che che đậy đậy cứ như sợ bị người xung quanh săm soi.

17. Kết hôn đã hai năm nhưng chưa từng thấy chính thức khoe giấy kết hôn hay tuyên bố công khai mối quan hệ tình cảm với Lưu Văn.

18. Điểm mấu chốt là những bộ phim đóng trước đây chưa từng có tình trạng như thế này bao giờ.

Tỉnh Bách Nhiên bị fan của tác phẩm Đầu Xuân Tươi Sáng kể tội. Ảnh: Sohu.

Hiện, Tỉnh Bách Nhiên vẫn chưa lên tiếng về những tranh cãi đang diễn ra. Tuy nhiên, không ít người cho rằng fan couple của Đầu Xuân Tươi Sáng đang làm quá đà, chỉ trích Tỉnh Bách Nhiên vô lý. Từ những gì được công khai hiện tại, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy nam diễn viên lợi dụng nhân vật Luke hay bạn diễn Tôn Thiên.

Tỉnh Bách Nhiên vẫn giữ im lặng trước làn sóng tẩy chay, công kích hướng vào mình. Ảnh: Sina.

Đáng chú ý, không phải Tỉnh Bách Nhiên mà người khổ nhất kể từ khi Đầu Xuân Tươi Sáng viral chính là 2 cô gái từng yêu anh là Nghê Ni và Lưu Văn. Khi Đầu Xuân Tươi Sáng mới phát sóng, tình sử trước đây của Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên bị đào xới rồi trở thành tâm điểm bàn tán tiêu cực khắp MXH.

Đến khi phim kết thúc, đến lượt Lưu Văn bị fan couple của tác phẩm tràn vào tấn công, quấy rầy. Tình hình bạo lực mạng nghiêm trọng đến mức Lưu Văn không dám sánh đôi bên Tỉnh Bách Nhiên, phải đổi chuyến bay đi 1 mình về Bắc Kinh (Trung Quốc). Có thể nói Nghê Ni - Lưu Văn là 2 cô gái đáng thương nhất Cbiz hiện tại, nằm không cũng dính đạn chỉ vì sự nổi tiếng bất ngờ của Tỉnh Bách Nhiên.

Bạn gái cũ Nghê Ni và bạn gái hiện tại Lưu Văn của Tỉnh Bách Nhiên lâm cảnh khốn khổ sau khi nam diễn viên nổi rần rần. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo