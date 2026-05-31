Loại vũ khí lý tưởng để bắn hạ máy bay không người lái đã được xác định

Pháo tự động 2A90 cỡ 57mm của Nga, được sử dụng trong hệ thống pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO tiên tiến tỏ ra là phương tiện rất lý tưởng để tiêu diệt các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ. Kênh Telegram "Military Chronicle" đã nêu bật những ưu điểm của loại vũ khí này.

"Xét trên hầu hết các khía cạnh, ví dụ như sự dễ dàng trong sản xuất đạn dược có thể lập trình, mật độ phân mảnh, và độ cao cũng như tầm bắn... thì đạn 57mm thực tế vượt trội hơn hẳn so với đạn 30mm", báo cáo nêu rõ.

Tác giả bài viết lưu ý thêm, việc tích hợp ngòi nổ lập trình được vào phần mũi của quả đạn 57mm hiện đã diễn ra một cách dễ dàng hơn. Loại đạn này chứa nhiều thuốc nổ hơn, cho phép tạo ra một bức tường mảnh đạn ở tầm bắn lên đến 6km - pháo 30mm không thể tấn công mục tiêu hiệu quả ở tầm bắn xa như vậy.

Pháo 2A90 cỡ 57mm có thể sử dụng nhiều loại đạn đặc biệt có uy lực rất lớn.

Bài báo cũng nhấn mạnh các module chiến đấu dựa trên pháo 2A90 là các hệ thống nặng với độ giật mạnh. Những vũ khí như vậy không thể được lắp đặt trên các xe bọc thép hạng nhẹ.

Với loại đạn chuyên dụng để phòng thủ tùy tình huống, pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO thậm chí đủ khả năng phá hủy nhiều loại xe chiến đấu bộ binh tiên tiến nhất hiện nay.

Đầu tháng 5/2026, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov đến từ Tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc cho rằng trong tương lai, các xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng (BMPT) của Nga sẽ cần một module chiến đấu không người lái với pháo 57mm và loại 2A90 chính là một ứng viên sáng giá.