Loài vật có thời gian giao phối lâu nhất thế giới: Kéo dài tới 14 giờ, sẽ không dừng lại cho đến khi chết!

Nếu bạn đã từng đến nước Úc, bạn sẽ bắt gặp một loài động vật có hình dáng rất giống với loài chuột, chúng có tên là chuột túi Antechinus. Mặc dù có thân hình vô cùng bé nhỏ, loài chuột túi này lại lập kỷ lục về thời gian giao phối với 14 tiếng đồng hồ!

Chuột đực từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành có quá trình phát triển hết sức bình thường nhưng khi đến giai đoạn sinh sản, chúng lại có đời sống tình dục "cuồng nhiệt" khủng khiếp.

Suốt mùa sinh sản, chúng không ngừng tìm kiếm con cái để giao phối, tìm được càng nhiều càng tốt, mỗi lần giao phối lên tới 14 tiếng đồng hồ, không ăn không ngủ, đến mức sắp chết vẫn còn tiếp tục.

Sau khi hoàn thành quá trình giao phối, hệ thống miễn dịch của những con đực này sẽ bị suy giảm nghiêm trọng dẫn tới rụng lông, mất thị lực, chảy máu trong, nhiễm trùng… rồi chết.

Vậy tại sao chúng phải vất vả đến như vậy? Các nhà khoa học hiện vẫn còn tranh luận về nguyên nhân của vấn đề này, trong đó có hai nguyên nhân được cho là hợp lý nhất:

Thứ nhất, đây là hệ quả tất yếu của quá trình di cư. Trong quá trình di chuyển từ lục địa sang Úc, loài chuột này đã trải qua quá trình biến động lớn về chuỗi thức ăn, cho nên chúng phải tìm cách hy sinh bản thân mình cho thế hệ sau.

Thứ hai, do chúng sinh sản trước mùa thu hoạch quá sớm, dẫn tới thiếu thức ăn, hơn nữa các con non sẽ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 4 tháng. Áp lực đè nặng lên chuột mẹ khiến tỉ lệ sống sót của các con non thấp. Bởi vậy mà chuột đực phải gồng mình lên để giao phối, với mong muốn nòi giống sẽ được truyền lại đến đời sau.

Nguồn: Sohu, National Geographic