Loại ung thư đứng thứ 2 về số ca tử vong ở nam giới, đa số phát hiện muộn: Đây là 7 dấu hiệu sớm nhất

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, đặc biệt ở nhóm trên 50 tuổi.

Trên thế giới, ung thư tuyến tiền liệt được xếp vào nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ 2 ở nam giới, chỉ đứng sau ung thư phổi. Tại Việt Nam, căn bệnh này cũng nằm trong số 10 loại ung thư phổ biến và đang có xu hướng gia tăng qua từng năm.

Mô phỏng ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, phần lớn người bệnh chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã bước sang giai đoạn muộn, chiếm khoảng 80-85% trường hợp. Các chuyên gia cảnh báo, nhiều dấu hiệu ban đầu của bệnh rất dễ bị bỏ qua vì khá mơ hồ, khiến không ít người đánh mất “thời điểm vàng” để điều trị.

7 dấu hiệu sớm để nhận biết ung thư tuyến tiền liệt

Bác sĩ xạ trị ung thư Jiri Kubes, Giám đốc y khoa của Trung tâm Xạ trị Proton tại Prague (Cộng hòa Séc), cho biết nam giới, đặc biệt từ sau tuổi 40, cần chú ý đến những thay đổi tưởng chừng rất bình thường trong cơ thể. Bởi những dấu hiệu này có thể là triệu chứng cảnh báo sớm ung thư tuyến tiền liệt.

1. Đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt vào ban đêm

“Nam giới có thể phải thức dậy nhiều lần trong đêm hoặc đi tiểu thường xuyên hơn vào ban ngày. Nguyên nhân là do tuyến tiền liệt phì đại gây chèn ép niệu đạo. Nhiều người cho rằng đây chỉ là dấu hiệu tuổi tác, nhưng nếu tình trạng kéo dài, cần đi kiểm tra”, bác sĩ Kubes cho biết.

2. Khó bắt đầu hoặc kết thúc việc đi tiểu

“Việc tiểu khó, dòng nước tiểu yếu hoặc bị ngắt quãng là một dấu hiệu khá phổ biến”, bác sĩ Kubes cho biết. Nhiều người thường bỏ qua vì cho rằng đây là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn do tuyến tiền liệt gây ra có thể là cảnh báo sớm của vấn đề nghiêm trọng hơn.

3. Cảm giác bàng quang không rỗng hoàn toàn

“Nhiều người dù đã đi vệ sinh xong nhưng vẫn có cảm giác muốn đi tiếp”, bác sĩ Kubes chia sẻ. Cảm giác này thường âm ỉ, kéo dài, xuất phát từ việc tuyến tiền liệt gây áp lực lên bàng quang, ảnh hưởng đến quá trình làm rỗng nước tiểu. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

4. Xuất hiện máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch

“Có máu là điều không bao giờ bình thường”, bác sĩ cảnh báo. Dù chỉ là một lượng rất nhỏ trong nước tiểu hoặc tinh dịch, người bệnh cũng cần đi kiểm tra ngay. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo quan trọng, có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có ung thư.

5. Rối loạn cương hoặc đau khi xuất tinh

Theo bác sĩ Kubes, những thay đổi ở tuyến tiền liệt có thể tác động đến các dây thần kinh và mô xung quanh. Điều này khiến một số nam giới gặp tình trạng rối loạn cương hoặc đau khi xuất tinh. Do tính chất nhạy cảm, nhiều người ngại chia sẻ, dẫn đến chậm trễ trong việc thăm khám.

6. Đau kéo dài vùng lưng dưới, hông hoặc xương chậu

Đau lưng.

Đau lưng dưới là triệu chứng thường gặp, nhưng không nên chủ quan. “Khi ung thư tuyến tiền liệt di căn, nó thường lan đến xương trước tiên”, bác sĩ Kubes giải thích. Những cơn đau kéo dài, không rõ nguyên nhân ở lưng dưới, hông hoặc vùng chậu - đặc biệt khi không cải thiện sau nghỉ ngơi - có thể là dấu hiệu muộn, dễ bị nhầm với đau cơ hoặc ảnh hưởng của tuổi tác.

7. Mệt mỏi và sụt cân không rõ nguyên nhân

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi kéo dài hoặc sụt cân không chủ ý. Do đây là những biểu hiện không đặc hiệu, nhiều người thường không nghĩ đến khả năng liên quan đến tuyến tiền liệt.

“Điều quan trọng là thời gian kéo dài của triệu chứng”, bác sĩ Kubes nhấn mạnh. Một dấu hiệu tồn tại trong nhiều tuần, dù có vẻ nhẹ, cũng cần được kiểm tra. Ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm, vì vậy những thay đổi nhỏ lại có thể là manh mối quan trọng giúp phát hiện bệnh sớm.

Nguồn: Vietnamnet, Men’s Health