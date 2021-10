Loại quả lạ được chào mua cả trăm ngàn 1 ký nhưng thanh niên vẫn không bán, người miền Tây nhìn phát biết ngay tên gọi

Phải công nhận một điều rằng miền Tây Nam Bộ chính là "vũ trụ" của các loại quả lạ. Có nhiều trái hầu như chỉ xuất hiện ở vùng sông nước nơi đây, người miền khác nhìn vào đến tên gọi còn chẳng biết chứ huống chi là ăn thử.

Như mới đây, một thanh niên đăng clip khoe loại quả lạ mọc trong vườn nhà mình, mà theo như anh chia sẻ thì người ta hỏi mua cả trăm ngàn/kg nhưng mình không bán. Dưới phần bình luận, rất nhiều người cũng "phát lú" vì lần đầu mới thấy loại quả hình dáng kỳ lạ thế này.

Đố bạn biết loại quả này có tên là gì? (Nguồn: @huybeo1211)

Dù vậy, nhiều bạn sống ở miền Tây Nam Bộ ngay lập tức nhận ra đây chính là me nước. Loại quả này có hình dáng khá giống trái me mà ta hay ăn, tuy nhiên phần vỏ sở hữu màu sắc khác lạ, cả ruột cũng có màu trắng thay vì nâu đen như loại me chua.

Me nước còn có tên là me keo, găng tây, keo tây, keo gai. Thân cây me nước khá cao to (có thể lên đến 10m), lá kim và thường mọc dại chứ không cần ươm mầm, chăm bón. Quả của nó dài 5 - 8cm, dù cũng chia thành từng đốt như loại me chua thông thường nhưng mỗi trái lại uốn thành nhiều vòng tròn cong queo lạ mắt.

Loại quả này khi còn non thì da xanh, dẹt và tương đối cứng. Lúc chín thì vỏ nở ra ở 2 bên thân quả, để lộ phần thịt trắng và hạt đen bên trong. Trái me nước càng già thì vỏ sẽ càng chuyển sang màu đỏ hồng trông rất đẹp mắt.

Hình ảnh độc lạ của trái me nước khi mọc trên cây

Vì thân cây me nước có khá nhiều gai nên việc hái loại quả này cũng không phải chuyện dễ. Vì vậy, bọn trẻ con trong xóm thường rủ nhau dùng đá hay vật gì đó ném lên cao để từng chùm me nước rơi xuống đất thì mới có mà ăn.

Phần thịt trắng và hạt đen của me nước khiến nhiều người nơi khác liên tưởng đến quả na (mãng cầu), ăn có vị ngọt rất lạ. Ngày nay, muốn kiếm me nước hái ăn cũng khó hơn xưa rất nhiều chứ đừng nói chi đến chuyện mua.

