Loài hoa hồng “triệu đô” gây chấn động: Bạn dám chơi lớn tặng 8.3?

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 chuẩn bị tới, thị trường hoa lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ những bó hồng đỏ truyền thống đến các lẵng hoa nhập khẩu cao cấp, tất cả đều mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sự trân quý dành cho phái nữ. Giữa vô vàn lựa chọn ấy, có một cái tên luôn được nhắc đến như biểu tượng của sự xa xỉ: Juliet Rose – “hoa hồng triệu đô”.

Loài hoa này không phải đắt đỏ vì được đấu giá hàng trăm nghìn USD mỗi cành, mà nổi tiếng vì chi phí lai tạo lên tới khoảng 3–5 triệu USD, mức đầu tư kỷ lục trong ngành lai tạo hoa hồng. Con số đã khiến Juliet Rose được mệnh danh là “hoa hồng đắt nhất thế giới”.

Cận cảnh loài hồng đắt giá

Người tạo ra giống hồng đặc biệt là David Austin, nhà lai tạo huyền thoại người Anh, nổi tiếng với việc phát triển các giống “English Roses” – hoa hồng mang dáng vẻ cổ điển nhưng có sức sống và khả năng kháng bệnh hiện đại.

Từ cuối thập niên 1980, David Austin bắt đầu hành trình tìm kiếm một sắc cam đào hoàn hảo – tông màu ấm áp, tinh tế nhưng không quá rực. Sau hàng nghìn phép lai thử nghiệm và vô số thất bại, ông mất tròn 15 năm để cho ra đời Juliet Rose.

Điểm đặc biệt của Juliet Rose nằm ở cấu trúc bông hoa. Các cánh hoa xếp lớp dày, tròn đầy như hoa mẫu đơn, tạo cảm giác mềm mại và sang trọng. Khi nở rộ, bông hoa có đường kính lớn, sắc cam đào chuyển nhẹ theo ánh sáng, lúc dịu dàng, lúc rực rỡ như ánh bình minh.

Hương thơm của Juliet Rose không quá nồng mà thanh nhẹ, tinh tế – đúng với triết lý tạo hoa của David Austin: vẻ đẹp cổ điển hòa quyện cùng sự hiện đại.

Năm 2006, Juliet Rose chính thức ra mắt công chúng tại Triển lãm Hoa Chelsea danh giá ở Anh. Sự kiện này đã đưa tên tuổi giống hồng lên tầm quốc tế. Truyền thông gọi đây là “hoa hồng 3 triệu đô”, nhấn mạnh khoản chi phí khổng lồ đã được đầu tư để hoàn thiện giống hoa.

Từ đó, Juliet Rose nhanh chóng trở thành lựa chọn cao cấp cho các đám cưới sang trọng, khách sạn 5 sao và sự kiện thượng lưu trên toàn thế giới.

Ngày nay, dù giá bán mỗi cây không còn ở mức “triệu đô”, Juliet Rose vẫn thuộc phân khúc hoa hồng cao cấp. Giá trị thực sự của nó không chỉ nằm ở hình thức bắt mắt, mà còn ở câu chuyện phía sau: 15 năm kiên trì, hàng nghìn phép lai và khát vọng tạo ra một bông hồng hoàn mỹ.

Juliet Rose vì thế không đơn thuần là một loài hoa, mà là biểu tượng cho sự đầu tư nghiêm túc và niềm đam mê bền bỉ trong hành trình theo đuổi cái đẹp.