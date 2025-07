Loại hạt tốt cho tim mạch đang được Trung Quốc săn lùng, giá liên tục leo thang vẫn đặt mua từ Việt Nam hơn 80 nghìn tấn

Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa phát hành Bản tin Thị trường Nông lâm thủy sản, số ra ngày 21/7.

Bản tin dẫn số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy tháng 6/2025, Việt Nam xuất khẩu được 17,44 nghìn tấn hạt điều sang Trung Quốc, trị giá 111,35 triệu USD, tăng 46,6% về lượng và tăng 62,6% về trị giá so với tháng 6 năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu hạt điều từ Trung Quốc vẫn đang ở mức cao.

Tính chung nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu được 83,12 nghìn tấn hạt điều sang Trung Quốc, trị giá 525,57 triệu USD, tăng 26% về lượng và tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc trong nửa đầu năm tăng do sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu tăng đối với các sản phẩm nông sản có lợi cho sức khỏe, cũng như việc doanh nghiệp Việt Nam chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu từ phía đối tác Trung Quốc.

Theo Bản tin, giá bình quân xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh. Tháng 6/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Trung Quốc đạt mức 6.825 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 5/2025 và tăng 14,9% so với tháng 6/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam sang Trung Quốc đạt mức 6.812 USD/tấn, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc các chủng loại hạt điều W180, W320, W240 (chiếm 79,54% trong tổng lượng điều xuất khẩu sang thị trường này). Trong đó, xuất khẩu hạt điều W180 tăng mạnh, nhưng xuất khẩu hạt điều W240 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Bản tin nhận định có thể do sự dịch chuyển thị hiếu tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc, khi người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hạt điều kích cỡ lớn, chất lượng cao hơn.

Theo Bản tin, với vị thế là nước xuất khẩu hạt điều nhân số 1 thế giới, Việt Nam tiếp tục tận dụng lợi thế chế biến và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường. Dự báo trong nửa cuối năm 2025, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tiếp tục khả quan, nhờ vào xu hướng tiêu dùng tích cực, nhu cầu thực phẩm lành mạnh và sự linh hoạt trong chiến lược thị trường của doanh nghiệp Việt Nam.

Hạt điều Việt Nam được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Các tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất bao gồm Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bình Thuận và Bình Định. Trong đó, Bình Phước được xem là "thủ phủ" hạt điều của Việt Nam.

Một nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học South Australia (Úc) phát hiện thường xuyên ăn các loại hạt, trong đó có hạt điều, có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch từ 19% đến 25%, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành từ 24% đến 30% và tử vong do đột quỵ từ 17% đến 18%.