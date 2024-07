•Khúc gỗ với kích thước khủng được rao bán khoảng 10 tỷ đồng.

•Loại gỗ có nhiều đặc tính vượt trội



Khúc gỗ khổng lồ có giá trị khủng

Theo Vietnamnet, tại hội chợ "Đồ gỗ và trang trí nội thất Hà Nội 2020" do UBND Tp.Hà Nội tổ chức ở khu vực quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), một khúc gỗ nguyên khối khổng lồ đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.



Khúc gỗ này không chỉ nổi bật bởi kích thước khủng mà còn bởi nguồn gốc đặc biệt của nó. Được mang về từ châu Phi, khúc gỗ thuộc giống gỗ cẩm lai với tuổi thọ lên đến 5.000 năm. Kích thước của nó khiến du khách không khỏi choáng ngợp khi đạt chiều dài 5,48m và đường kính 7,2m.

Khúc gỗ nguyên khối khổng lồ tại hội chợ "Đồ gỗ và trang trí nội thất Hà Nội 2020". (Ảnh: Báo Dân Việt)

Khi đó, khúc gỗ với kích thước rất lớn này đã được rao bán với giá khoảng 10 tỷ đồng. Sở hữu những ưu điểm vượt trội của loại gỗ cẩm lai gốc châu Phi như vân đẹp; đường kính lớn lại được giữ nguyên khối… khúc gỗ này vẫn được nhiều người đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với cẩm lai Việt Nam và Campuchia.

Theo người bán hàng, giá trị của khúc gỗ này là 100% tự nhiên ngay khi chỉ nhìn bằng mắt thường. Với kích thước lớn, khúc gỗ cẩm lai châu Phi có thể là nguyên vật liệu tuyệt vời để tạo ra những sản phẩm gỗ nguyên khối chất lượng, không cần pha trộn, cắt ghép từ những mảnh gỗ nhỏ với nhau. Tùy mục đích của người sử dụng sẽ quyết định việc xẻ ngang hay xẻ dọc khúc gỗ nhưng đường vân gỗ vẫn đều đẹp và đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Khúc gỗ cẩm lai này được bày bán để hướng tới những đại gia chịu chơi, sành về gỗ mua về để chế tác sản phẩm theo mong muốn riêng của bản thân.

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam

Gỗ cẩm lai, hay còn gọi là Dalbergia oliveri, là một loại gỗ quý hiếm thuộc họ Đậu (Fabaceae). Tại Việt Nam, loại gỗ này được khai thác nhiều và sử dụng rộng rãi do vân gỗ đẹp. Đường nét vân gỗ tuy nhỏ nhưng độ sắc nét cao, thớ gỗ cứng, chắc chắn. Chính vì thế chúng được xếp vào danh sách nhóm những loại gỗ hiếm mang lại nhiều giá trị về kinh tế và tính thẩm mỹ cao.

Gỗ cẩm lai có tên tiếng Anh là Rosewood và được xếp vào nhóm I (nhóm các loại gỗ quý) theo tiêu chuẩn gỗ tại Việt Nam. Đây là nhóm gỗ có các đặc tính như chất gỗ rắn chắc, màu gỗ bắt mắt, vân gỗ đẹp, có mùi hương, không thấm nước cùng với khả năng chống mối mọt cao.

Gỗ cẩm lai, hay còn gọi là Dalbergia oliveri, là một loại gỗ quý hiếm thuộc họ Đậu. (Ảnh: Congtysango)

Loại gỗ này phân bố nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ như Gia Lai, Kon Tum, ĐăkLăk, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh. Không những thế, gỗ cẩm lai cũng được tìm thấy ở Lào, Campuchia do sở hữu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu gần giống Việt Nam.

Không dừng lại ở việc khai thác gỗ trong nước, gỗ cây cẩm lai còn được nhập khẩu trực tiếp từ các nước châu Phi bởi giá thành khá rẻ.

Cẩm lai trưởng thành có chiều cao trung bình khoảng 25m. Đường kính thân cây có thể lên đến 1m. Giá trị tăng lên theo tuổi thọ của cây gỗ và đường kính thân cây. Lớp vỏ gỗ bên ngoài thường có màu nâu xám, nhiều xơ. Là loài ưa sáng, tốc độ sinh trưởng chậm hơn so với xoan đào, thông,… Thường mọc ở đất ẩm ven sông, suối hoặc đồng bằng, feralit xám trên sa thạch hoặc phù sa cổ có tầng dày, có khả năng thoát nước tốt.

Cây cẩm lai thường thay lá vào mùa khô và rất nhanh nảy chồi mới. Sở hữu chất gỗ đanh, cứng, vân gỗ đẹp và giữ màu sắc rất tốt với thời gian. Gỗ cẩm lai có khả năng chống mối mọt cao, ít cong vênh hay nứt nẻ, có độ bền cao. Lớp vỏ gỗ cẩm lai có mùi thơm nhẹ của sắn, nhưng khi đốt phần thớ gỗ thì lại có mùi khá khó chịu, giống với mùi của tre bị ngâm nước lâu ngày.

Cẩm lai trưởng thành có chiều cao trung bình khoảng 25m. (Ảnh: Nội thất Gỗ Phương Đông)

Gỗ cẩm lai được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nội thất cao cấp như giường, tủ, bàn ghế, sập, tượng, lục bình và nhiều sản phẩm mỹ nghệ khác. Đặc biệt, những sản phẩm từ gỗ cẩm lai không chỉ có giá trị sử dụng cao mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ và phong thủy tốt đẹp. Những món đồ nội thất từ gỗ cẩm lai không chỉ giúp không gian sống thêm sang trọng mà còn mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Gỗ cẩm lai có nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào khu vực phân bố và giá trị kinh tế. Một số loại gỗ cẩm lai phổ biến bao gồm gỗ cẩm lai Việt Nam, gỗ cẩm lai Lào, gỗ cẩm lai Nam Phi. Trong đó, gỗ cẩm lai Việt Nam và Lào thường có giá trị cao hơn do chất lượng gỗ tốt và đường vân đẹp. Gỗ cẩm lai Nam Phi có giá thành rẻ hơn nhưng vẫn giữ được những đặc tính vượt trội của loại gỗ này.

Gỗ cẩm lai có màu sắc đa dạng, từ màu nâu đỏ đến màu nâu đen, tùy thuộc vào tuổi thọ và điều kiện sinh trưởng của cây. Đường vân gỗ cẩm lai thường rất đẹp, sắc nét và đều đặn, tạo nên những sản phẩm nội thất có tính thẩm mỹ cao. Chất gỗ cứng, đanh, chịu lực tốt và có khả năng chống mối mọt, cong vênh hiệu quả, giúp sản phẩm nội thất từ gỗ cẩm lai có độ bền vượt trội theo thời gian. Đặc biệt, gỗ cẩm lai còn toát lên mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, tạo cảm giác thư giãn và sang trọng cho không gian.

Theo màu sắc, trên thị trường phổ biến 2 loại là cẩm lai đỏ và cẩm lai đen sử dụng làm đồ nội thất, đồ mỹ nghệ với giá trị cao.

Một số loại gỗ cẩm lai phổ biến bao gồm gỗ cẩm lai Việt Nam, gỗ cẩm lai Lào, gỗ cẩm lai Nam Phi. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Gỗ cẩm lai là một trong những loại gỗ quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam, được xếp hạng nhóm 1 trong bảng chia nhóm gỗ. Giá trị của loại gỗ này không chỉ đến từ độ hiếm mà còn bởi những đặc tính vượt trội, khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng cho sản xuất đồ nội thất cao cấp. Cây cẩm lai có thể đạt đường kính lên đến 70cm, mang lại nguồn gỗ quý giá với giá dao động từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi mét khối. Sở hữu đường vân đẹp mắt, vân gỗ sắc nét, cẩm lai được ví như những tác phẩm nghệ thuật do thiên nhiên ban tặng. Chất gỗ cứng, đanh, chịu lực tốt và có khả năng chống mối mọt, cong vênh hiệu quả, giúp sản phẩm nội thất từ cẩm lai có độ bền vượt trội theo thời gian.

Nhờ những ưu điểm này, gỗ cẩm lai là lựa chọn hàng đầu cho những ai mong muốn sở hữu những món đồ nội thất đẳng cấp, sang trọng và trường tồn cùng năm tháng. Bên cạnh giá trị sử dụng, gỗ cẩm lai còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, sở hữu những món đồ nội thất từ gỗ cẩm lai không chỉ góp phần tô điểm cho không gian sống thêm sang trọng mà còn mang đến niềm vui và may mắn cho gia chủ.

