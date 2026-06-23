Một loại giấy tờ quen thuộc với nhiều người dân Thủ đô sắp được thay thế từ 1/7.

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy xe buýt tại Hà Nội sẽ chính thức hết giá trị sử dụng. Đây là thay đổi hành khách thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động cần biết.

Theo thông báo từ kênh thông tin xe buýt Hà Nội, toàn bộ vé tháng giấy hiện hành sẽ không còn được chấp nhận trên các tuyến xe buýt kể từ ngày 1/7. Tiếp đó, từ ngày 1/8/2026, các loại thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip cũng sẽ hết hiệu lực.

Như vậy, những hành khách đang sử dụng hai loại giấy tờ này cần sớm thực hiện chuyển đổi sang hệ thống thẻ vé giao thông điện tử để tránh gián đoạn việc đi lại hằng ngày.

Từ 01/07/2026, vé tháng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng và từ 01/08/2026, Thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip hết giá trị sử dụng. Hành khách cần đăng ký và chuyển sang thẻ vé giao thông điện tử (thẻ vật lý hoặc thẻ ảo trên ứng dụng). (Ảnh: Hanoibus - Xe buýt Hà Nội)

Trong nhiều năm qua, vé tháng giấy đã trở thành vật dụng quen thuộc đối với người dân Thủ đô. Tuy nhiên, việc loại bỏ hình thức vé truyền thống được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình số hóa giao thông công cộng của Hà Nội.

Đáng chú ý, phạm vi ảnh hưởng của sự thay đổi này không hề nhỏ. Theo số liệu từ Cổng thông tin điện tử Hà Nội, năm 2025, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã phục vụ khoảng 240 triệu lượt hành khách, tăng 25% so với năm trước. Điều đó cho thấy xe buýt vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong nhu cầu đi lại của người dân.

Theo quy định mới, hành khách sẽ chuyển sang sử dụng thẻ vé giao thông điện tử, bao gồm thẻ vật lý gắn chip hoặc thẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng di động. Việc đăng ký, chuyển đổi và gia hạn có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi hoặc ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN".

Trên ứng dụng iHanoi, người dùng đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc số điện thoại, sau đó truy cập mục "Giao thông" để đăng ký vé tháng xe buýt. Hệ thống cho phép thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký mới, gia hạn hoặc cấp lại thẻ mà không cần đến trực tiếp điểm bán vé.

Trong khi đó, ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" hỗ trợ đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, liên kết thẻ vật lý hiện có và chuyển đổi sang thẻ điện tử hoặc thẻ ảo. Người dùng cần chuẩn bị căn cước công dân, số điện thoại nhận mã xác thực và các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên nếu thuộc diện được giảm hoặc miễn giá vé.

Đối với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, các điểm bán vé và điểm hỗ trợ vẫn tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn trực tiếp quá trình chuyển đổi. Hành khách được khuyến nghị mang theo vé tháng hoặc thẻ đang sử dụng để việc kiểm tra, đối chiếu thông tin diễn ra thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả người đi xe buýt đều bắt buộc đổi sang thẻ mới trong giai đoạn này. Quy định chỉ áp dụng với nhóm hành khách đang sử dụng vé tháng giấy hoặc thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip.

Với khách đi lẻ, khách vãng lai hoặc người chỉ sử dụng xe buýt không thường xuyên, hình thức mua vé lượt trên xe vẫn được duy trì như hiện nay. Do đó, hoạt động đi lại của nhóm hành khách này sẽ không bị ảnh hưởng bởi mốc thời gian 1/7.

Những người đi xe buýt theo từng chuyến, khách vãng lai hoặc người sử dụng phương tiện công cộng không thường xuyên vẫn có thể mua vé lượt trên xe như trước. (Ảnh minh hoạ)

Việc chuyển đổi sang vé điện tử được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hành khách và đơn vị vận hành. Thay vì phụ thuộc vào vé giấy, tem tháng hay các loại thẻ truyền thống, người dân có thể đăng ký, gia hạn và quản lý thông tin thuận tiện hơn trên môi trường số.

Về phía cơ quan quản lý, hệ thống vé điện tử giúp nâng cao hiệu quả giám sát, thống kê sản lượng hành khách, kiểm soát doanh thu và hạn chế tình trạng gian lận vé. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiến tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng liên thông giữa xe buýt và đường sắt đô thị trong tương lai.

Với những người đang sử dụng vé tháng giấy, việc chủ động chuyển đổi trước ngày 1/7 là điều cần thiết để tránh phát sinh bất tiện khi sử dụng xe buýt sau thời điểm quy định có hiệu lực.