Trong rất nhiều món đồ lặt vặt bán ở hiệu thuốc hay cửa hàng linh kiện, cồn Isopropyl là thứ dễ bị bỏ qua nhất. Bao bì đơn giản, không mùi thơm, không quảng cáo đa năng. Nhưng nếu để ý kỹ, đây lại là loại dung dịch xuất hiện đều đặn trên bàn làm việc của dân IT, thợ sửa đồ điện tử, kỹ thuật viên và những người hay tự tay dọn dẹp, sửa chữa trong nhà.

Thứ khiến cồn Isopropyl trở nên khác biệt không nằm ở việc sát khuẩn, mà ở khả năng làm sạch rất gọn: bay hơi nhanh, hòa tan dầu mỡ tốt và gần như không để lại cặn sau khi khô. Chính đặc tính này giúp IPA xử lý được nhiều việc nhỏ nhưng khó chịu mà khăn ướt hay nước lau kính thường làm không tới.

Cồn Isopropyl là gì?

Cồn Isopropyl có tên đầy đủ là Isopropyl Alcohol, thường được viết tắt là IPA. Trong đời sống, nó còn được gọi là: Cồn isopropyl; Cồn IPA; Isopropanol.

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa IPA và cồn y tế thông thường (thường là ethanol) nằm ở cấu tạo hóa học. IPA có cấu trúc phân tử giúp hòa tan dầu mỡ mạnh hơn ethanol. Nhờ vậy, IPA đặc biệt hiệu quả với các vết bẩn dạng dầu tay, keo dính, mỡ mỏng những thứ rất hay xuất hiện trên thiết bị điện tử và bề mặt làm việc.

Đổi lại, khả năng tẩy dầu mạnh này cũng khiến IPA không thân thiện với da tay nếu dùng thường xuyên, khác với ethanol vốn hay được pha thêm chất dưỡng ẩm để dùng sát khuẩn da.

Lau đồ điện tử: Đúng thứ mà khăn ướt không làm nổi

Bàn phím, chuột, tai nghe, điện thoại hay cổng sạc đều có một lớp bẩn rất đặc trưng: bụi mịn trộn với dầu tay. Lau bằng khăn ướt chỉ sạch bề mặt, còn lớp dầu mỏng vẫn bám lại, tạo cảm giác dính và nhanh bẩn trở lại.

Với cồn Isopropyl, chỉ cần thấm nhẹ lên khăn mềm hoặc tăm bông, lau qua là bề mặt sạch hẳn. IPA bay hơi rất nhanh nên không để lại cảm giác ẩm, đặc biệt phù hợp với khe phím, cổng kết nối hay những vị trí nhạy cảm với nước. Đây cũng là lý do dân sửa chữa điện tử gần như luôn có sẵn IPA trên bàn làm việc.

Gỡ tem, bóc keo: Xử lý gọn hơn nhiều mẹo quen thuộc

Bóc tem giá, decal hay băng dính thường để lại lớp keo nhầy rất khó chịu. Dầu ăn, nước rửa chén hay giấm đều có thể dùng tạm, nhưng thường để lại mùi hoặc vệt loang.

IPA hoạt động trực tiếp lên lớp keo, làm keo mềm ra và lau đi khá gọn. Trên các bề mặt như kính, kim loại hay nhựa cứng, chỉ cần vài lần lau là sạch, không cần chà mạnh, không phải lau lại nhiều lần. Đây là một trong những công dụng khiến nhiều người dùng rồi mới thấy “đáng có sẵn một chai trong nhà”.

Sát khuẩn bề mặt nhanh gọn

IPA 70% phát huy hiệu quả rõ nhất khi dùng để lau sát khuẩn bề mặt và dụng cụ. Từ mặt bàn làm việc, tay nắm cửa, thiết bị điện tử cho tới các dụng cụ nhỏ cần làm sạch nhanh trước khi thao tác, cồn Isopropyl xử lý rất gọn nhờ khả năng diệt khuẩn tốt và bay hơi nhanh. Lau xong là khô ngay, không để lại cảm giác ẩm hay mùi nồng kéo dài, phù hợp với những tình huống cần làm sạch nhanh rồi tiếp tục công việc.

Tuy nhiên khi sử dụng cần lưu ý cồn IPA chỉ phù hợp với bề mặt kỹ thuật, trơn, không phủ. Còn lại với các bề mặt có lớp phủ, giả gỗ, cao su, nhựa mềm nên hạn chế dùng IPA.

Lưu ý khi dùng cồn IPA

Nguyên tắc đơn giản nhất khi dùng IPA là tránh tiếp xúc trực tiếp với da tay. Khi lau chùi, nên thấm cồn lên khăn mềm, giấy lau hoặc tăm bông rồi xử lý bề mặt, thay vì đổ trực tiếp ra tay. Với những việc cần làm lâu hoặc liên quan đến thiết bị điện tử, đeo găng nitrile mỏng là cách hiệu quả để tránh khô da.

Trong trường hợp buộc phải chạm tay vào bề mặt còn dính IPA, chỉ cần rửa lại bằng nước sau khi xong việc và dùng thêm kem dưỡng ẩm. IPA bay hơi nhanh nên không bám lâu trên da; vấn đề chỉ xuất hiện khi lạm dụng hoặc dùng sai cách.

Ngoài ra khi dùng lượng lớn cồn IPA nên để phòng thông thoáng, để hạn chế mùi cồn lưu lâu trong không khí.

Mua cồn IPA ở đâu cho chuẩn?

Khi mua ở hiệu thuốc hoặc cửa hàng vật tư, bạn nên nói rõ: “Cồn isopropyl 70 độ” hoặc “Isopropyl Alcohol 70%”. Tránh nói chung chung là “cồn sát khuẩn”, vì nhiều nơi sẽ đưa ethanol 70% thay thế. Nếu mục đích là lau thiết bị điện tử, có thể hỏi thêm IPA 90-99%, nhưng cần lưu ý nồng độ cao sẽ càng dễ làm khô da và không phù hợp dùng trên tay.

Nếu muốn dùng thử cồn IPA bạn có thể thử mua chai bé đã được sang chiết cẩn thận hoặc loại khăn lau được tẩm sẵn cồn IPA.

