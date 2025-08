Loài chim khổng lồ không biết bay sẽ được hồi sinh?

Công ty khởi nghiệp về kỹ thuật di truyền Colossal Biosciences đã bổ sung loài moa khổng lồ ở Đảo Nam - một loài động vật cổ dài, mạnh mẽ, cao 3 m - vào danh sách các loài động vật mà họ muốn hồi sinh bằng cách biến đổi gien họ hàng còn sống gần nhất của chúng.

Công ty này đã từng gây tranh cãi khi hồi sinh loài chó săn mồi cách đây 10.000 năm bằng công nghệ DNA cổ đại, nhân bản và chỉnh sửa gien để thay đổi cấu trúc di truyền của sói xám, trong một quá trình mà công ty gọi là phục hồi tuyệt chủng. Những nỗ lực tương tự nhằm hồi sinh voi ma mút lông xoăn, chim dodo và thylacine, hay còn gọi là hổ Tasmania, cũng đang được tiến hành.

Phục hồi loài chim khổng lồ cổ đại

Du khách đi ngang qua bộ xương của một con chim moa khổng lồ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London năm 2024. (Ảnh: Mike Kemp)

Để phục hồi loài moa, Colossal Biosciences đã công bố rằng họ sẽ hợp tác với Trung tâm nghiên cứu Tahu của New Zealand, một tổ chức có trụ sở tại Đại học Canterbury ở Christchurch, New Zealand, được thành lập để hỗ trợ Tahu, bộ tộc Māori chính ở khu vực phía nam New Zealand.

Theo tuyên bố của công ty, dự án ban đầu sẽ bao gồm việc phục hồi và phân tích DNA cổ đại từ chín loài moa để hiểu sự khác biệt giữa loài moa khổng lồ (Dinornis robustus) với các loài họ hàng còn sống và đã tuyệt chủng nhằm giải mã cấu tạo di truyền độc đáo của loài này.

Colossal, công ty đã huy động được ít nhất 435 triệu đô la kể từ khi được thành lập bởi Lamm và nhà di truyền học George Church của Đại học Harvard vào năm 2021, cho biết đã cam kết "một khoản đầu tư lớn" vào New Zealand.

Peter Jackson, đạo diễn phim "Chúa tể những chiếc nhẫn" người New Zealand, một trong số những nhà đầu tư nổi tiếng của công ty, cũng tham gia vào dự án này, người sở hữu một trong những bộ sưu tập xương moa tư nhân lớn nhất.

Một bức vẽ một loài chim moa. (Ảnh: Khoa học sinh học khổng lồ)

Scott MacDougall-Shackleton, đồng sáng lập và giám đốc Cơ sở Nghiên cứu Chim Tiên tiến tại Đại học Western ở London, Ontario, cho biết vì loài chim moa đã tuyệt chủng trong vài trăm năm qua nên có rất nhiều xương, mảnh vỏ trứng và thậm chí cả lông vũ có thể được nghiên cứu. Ông giải thích: "Lời giải thích chính cho sự tuyệt chủng của chúng là nạn săn bắt quá mức và môi trường sống thay đổi sau khi người Polynesia đến đảo. Đây là một mô hình chung của các loài chim không biết bay trên những hòn đảo có rất ít khả năng phòng vệ trước sự săn bắt hoặc săn mồi (như chim dodo)”.

Ý tưởng hồi sinh một loài như thế này "thú vị về mặt trí tuệ, nhưng thực sự không nên được ưu tiên", MacDougall-Shackleton nói. "Nếu chúng ta quan tâm đến việc bảo tồn chim đảo, thì có hàng trăm loài đang bị đe dọa và cực kỳ nguy cấp ở New Zealand, Hawaii và các đảo Thái Bình Dương khác cần nguồn lực bảo tồn cấp bách hơn."

Là một phần của dự án, Colossal cho biết họ sẽ thực hiện các dự án phục hồi sinh thái ở New Zealand, tập trung vào việc phục hồi môi trường sống tiềm năng của chim moa đồng thời hỗ trợ các loài bản địa hiện có.

Nhiều nhà khoa học lập luận rằng mặc dù các nhà nghiên cứu của Colossal đang thúc đẩy lĩnh vực kỹ thuật di truyền, nhưng việc hồi sinh một loài động vật đã tuyệt chủng là điều không thể - bất kỳ nỗ lực nào cũng chỉ có thể tạo ra một loài lai biến đổi gen.

Ông Lamm, CEO của Colossal, tháng trước đã chia sẻ với phóng viên Fareed Zakaria của CNN rằng công nghệ sinh học mà Colossal phát triển sẽ được sử dụng để cứu hộ các loài động vật đang bên bờ vực tuyệt chủng cũng như những loài đã tuyệt chủng.