Loa truyền thanh phát lúc 3 giờ sáng: Người dân cả xã mất ngủ, chính quyền xin lỗi

Trưa ngày 5/12, trang facebook của xã Trung Lộc (Nghệ An) có đăng bài xin lỗi người dân vì sự cố hy hữu xảy ra lúc 3 giờ sáng trên địa bàn. Những thông tin liên quan tới vụ việc nhanh chóng nhận được sự chú ý, bình luận của dư luận.

Nội dung bài xin lỗi cụ thể: "Phòng Văn hóa – Xã hội xã Trung Lộc và Ban Quản lý Đài Truyền thanh xã xin gửi tới toàn thể bà con lời xin lỗi chân thành và sâu sắc về sự cố phát sóng ngoài ý muốn xảy ra vào rạng sáng ngày 05/12/2025.

Vào khoảng 3 giờ 15 phút, do lỗi phần mềm kỹ thuật của hệ thống loa truyền thanh, chương trình đã tự động phát sóng gây tiếng ồn lớn, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sinh hoạt của bà con. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện và phiền toái mà bà con phải chịu trong thời điểm nhạy cảm này.

Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động an toàn, ổn định, không gây tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Quản lý đã lập tức kiểm tra, xử lý và tạm thời ngắt kết nối hệ thống.

Chúng tôi đang phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khắc phục triệt để nguyên nhân và cam kết sẽ có biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới. Một lần nữa, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Trung Lộc kính mong bà con thông cảm và lượng thứ cho sự cố đáng tiếc này".

Bài đăng xin lỗi người dân vì sự cố loa truyền thanh phát lúc 3 giờ sáng. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới bài đăng xin lỗi, nhiều người dân của xã Trung Lộc đã để lại nhiều bình luận. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự cảm thông với lỗi kỹ thuật lần này và cho rằng đây là lời xin lỗi rất chân thành, kịp thời.

Thông tin trên báo Tiền Phong, ông Trần Nguyên Hòa - Chủ tịch UBND xã Trung Lộc (Nghệ An) xác nhận, trang facebook của xã đã đăng bài xin lỗi người dân toàn xã vì để xảy ra sự cố loa phát thanh mở vào lúc 3 giờ sáng.

Theo ông Hòa chia sẻ, trước đó sau các đợt mưa bão, một số cụm loa phát thanh của xã bị hư hỏng. Ngày 4/12, cán bộ kỹ thuật đã đến sửa chữa, khắc phục sự cố của loa. Sau khi sửa chữa xong, cán bộ kỹ thuật đã cài đặt giờ tự động mở loa. Tuy nhiên do nhầm lẫn nên giờ mở loa được cài đặt lúc 3h15’ sáng ngày 5/12.

Tiếp nhận thông tin từ phía người dân, cán bộ xã đã lập tức đến khắc phục, ngắt tin hiệu. Sự cố xảy ra trong khoảng 15-20 phút.