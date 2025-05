Lô xe Ford Territory 2025 đã lăn bánh trên đường phố Việt Nam, để lộ cụm đèn LED mới, mâm mới, dễ ra mắt trong thời gian gần cạnh tranh CX-5, Tucson

Hai chiếc Ford Territory 2025 đã được bắt gặp trên đường phố Hà Nội, ngay gần khu vực văn phòng của Ford Việt Nam (FVN). Ngoài ra, một số chiếc khác cũng được bắt gặp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với diện mạo ngụy trang tương tự. Mặc dù phần đầu và đuôi xe được ngụy trang khá kỹ, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là phiên bản facelift của Ford Territory nhờ thiết kế cụm đèn pha và bộ mâm đa chấu mới.

Trong hai chiếc xe xuất hiện, chiếc màu đen nhiều khả năng là bản Trend tiêu chuẩn do không có camera trên kính chắn gió – trang bị vốn thuộc gói an toàn chủ động Ford Co-Pilot 360. Tuy nhiên, xe vẫn sở hữu cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần, được đặt cao hơn so với phiên bản đang bán từ tháng 10/2022.

Chiếc màu đỏ không để lộ nhiều chi tiết hoặc trang bị, ngoại trừ bộ mâm đa chấu từng xuất hiện trên mẫu xe tại trung tâm thử nghiệm khí thải hồi tháng 3 và trong quá trình chạy thử trên đường công cộng vào tháng 4 năm nay.

Hai chiếc Ford Territory 2025 mới xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Duy Nguyễn.

Ford Territory facelift được nâng cấp thiết kế phần đầu xe theo hướng hiện đại hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính đã được đưa lên vị trí cao hơn, tích hợp dải LED hình móc câu ở rìa ngoài và kéo dài sang hai bên. Hốc gió dưới cản trước cũng được mở rộng. Trong khi đó, khu vực thân xe và đuôi xe không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện tại. Hãng xe Mỹ cũng bổ sung một số thiết kế mâm mới cho Territory 2025.

Về kích thước, mẫu CUV hạng C được kéo dài thêm 55 mm, nâng tổng chiều dài lên 4.685 mm.

Vì chỉ là bản facelift nên Ford Territory 2025 không thay đổi nhiều về nội thất. Xe vẫn được trang bị hai màn hình điện tử 12,3 inch nối liền trên táp-lô, bệ trung tâm cỡ lớn tối giản tích hợp cụm núm xoay chuyển số điện tử và dãy nút cảm ứng.

Về truyền động, Territory facelift vẫn sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài phiên bản này, mẫu xe còn được kỳ vọng sẽ có thêm tùy chọn hybrid sạc điện với công suất 215 mã lực trong tương lai gần.

Một số hình ảnh của Ford Territory 2025 tại thị trường Trung Quốc: