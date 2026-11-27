Sơ đồ chỗ ngồi của Chi Pu và dàn sao Cbiz tại Đêm hội Weibo đang nhận được sự chú ý lớn.

Ngày mai (28/11), Chi Pu sẽ tham dự Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quôc). Sự kiện còn quy tụ dàn sao đình đám Cbiz và các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu khác trong khu vực châu Á như Trương Bá Chi, Bạch Lộc, Dương Tử, Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Kai, Sehun, Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie...

Trước thềm sự kiện chính thức, sơ đồ vị trí chỗ ngồi của các nghệ sĩ tham dự Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo tại xứ Hương Cảng đã bị rò rỉ trên MXH và nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Theo như sơ đồ, đại diện Việt Nam - Chi Pu không có tên ở hàng ghế đầu và trung tâm. Cô ngồi ở khu vực cánh trái sân khấu, hàng thứ 2, vị trí ghế B16. Chung hàng ghế với Chi Pu là các nghệ sĩ Minnie (i-dle), Mai Davika, Peter, Toptap. Phía trước Chi Pu sẽ là Kai và Sehun (EXO), Billkin, PP Krit. Đáng chú ý, vào chiều 27/11, Chi Pu đã đáp chuyến bay xuống Hong Kong (Trung Quốc) để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày mai.

Chi Pu hạ cánh xuống sân bay Hong Kong (Trung Quốc). Clip: FC Chi Pu.

Theo sơ đồ bị rò rỉ trên mạng, Chi Pu sẽ ngồi ở cánh trái khán phòng, hàng thứ 2 cùng với Minnie (i-dle), Mai Davika. Ảnh: Weibo.

Tranh luận xoay quanh vị trí trung tâm của Bạch Lộc - Dương Tử

Trong khi đó, cách BTC xếp vị trí chỗ ngồi cho dàn nghệ sĩ Hoa ngữ gây bán tán lớn. Trước hết, hai vị trí trung tâm ở hàng ghế đầu sự kiện thuộc về "ông hoàng phòng vé" Hoàng Bột và "chị đại showbiz Hong Kong" Trịnh Dụ Linh. Đây được xem là lựa chọn hoàn toàn hợp lý bởi xét về thâm niên, danh tiếng cũng như địa vị trong giới, cả hai đều sở hữu bề dày thành tích và sức ảnh hưởng mà không phải nghệ sĩ nào tham dự cũng có thể so sánh.

Tuy nhiên, những vị trí ngay bên cạnh trung tâm mới thực sự đáng bàn. Ngồi bên trái Hoàng Bột lần lượt là Dương Tử, Lưu Đào, Mạnh Tử Nghĩa, đạo diễn Quản Hổ, Lương Tịnh, nhà sản xuất Hoàng Kiến Tân và đạo diễn Hứa Hoành Vũ. Trong khi đó, phía bên phải Trịnh Dụ Linh là Bạch Lộc, Trương Bá Chi, Châu Đông Vũ, Thái Trác Nghiên, Diệp Đồng và La Gia Anh.

Hoàng Bột - Trịnh Dụ Linh ngồi ở hàng ghế đầu trung tâm tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, hai nghệ sĩ được ngồi sát bên cạnh Hoàng Bột và Trịnh Dụ Linh ở khu vực trung tâm là Dương Tử và Bạch Lộc. Họ được ưu ái nhờ độ hot truyền thông và giá trị thương mại siêu khủng.

Xét về thâm niên, Dương Tử khó bì kịp đàn chị Lưu Đào hay những tên tuổi gạo cội như đạo diễn Quản Hổ, nhà sản xuất Hoàng Kiến Tân. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân về độ nổi tiếng và sức nóng hiện tại, hiếm có nghệ sĩ nào vượt qua được mỹ nhân sinh năm 1992. Danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan đã chính thức đưa Dương Tử lên vị thế dẫn đầu lứa tiểu hoa sau 90. Không chỉ sở hữu lượng fan hùng hậu và loạt tác phẩm "bảo chứng rating", cô còn nắm trong tay dự án tiềm năng chưa lên sóng là Ngọc Lan Hoa Khai Quân Tái Lai, khẳng định triển vọng phát triển vượt bậc tại Cbiz.

Dù các đạo diễn hay nhà sản xuất có địa vị cao trong giới, nhưng xét đến khả năng "gánh phim", kéo khán giả và tạo giá trị thương mại, nghệ sĩ lưu lượng hàng đầu như Dương Tử vẫn là nhân tố tiên quyết. Vì vậy, nếu bỏ qua yếu tố tuổi nghề, vị trí trung tâm dành cho cô là hoàn toàn xứng đáng và khó lòng thay thế.

Dương Tử ngồi cạnh Hoàng Bột ở vị trí trung tâm. Ảnh: Weibo.

Ở phía đối diện, đặt lên bàn cân với Dương Tử, Bạch Lộc lại có phần lép vế hơn hẳn về bề dày thành tích diễn xuất. Nữ diễn viên chưa sở hữu danh hiệu có sức nặng hay những tác phẩm tiêu biểu đủ sức khẳng định vị thế. Trong vài năm gần đây, nhiều dự án cô tham gia cũng không đạt được thành công như kỳ vọng. Thậm chí, màn thể hiện kém duyên của mỹ nhân sinh năm 1994 trong chương trình Running Man bản Trung còn vô tình khiến cô hứng chỉ trích từ công chúng.

Dẫu chất lượng phim ảnh chưa thực sự bứt phá, nhưng không thể phủ nhận Bạch Lộc vẫn là "cỗ máy tạo nhiệt" đắc lực, luôn biết cách mang lại độ thảo luận sôi nổi cho các nền tảng phát sóng. Khả năng chuyển hóa độ nổi tiếng thành doanh thu thực tế của cô cũng được giới chuyên môn đánh giá vượt trội so với nhiều gương mặt cùng lứa. Trong bối cảnh thị trường giải trí ngày càng đặt nặng bài toán hiệu quả kinh tế, việc một nghệ sĩ đủ sức giúp nền tảng phim ảnh lẫn các nhãn hàng thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là "át chủ bài" vô cùng đắt giá - và đó cũng là lợi thế lớn nhất mà Bạch Lộc đang nắm giữ.

Bạch Lộc ngồi cạnh đàn chị Trịnh Dụ Linh ở hàng ghế đầu khu vực trung tâm. Ảnh: Weibo.

Có thể thấy, hai vị trí đắc địa sát trung tâm không đơn thuần được phân chia dựa trên bảng vàng giải thưởng hay số lượng tác phẩm ăn khách. Ban tổ chức dường như đã tính toán kỹ lưỡng cả sức nóng truyền thông ở hiện tại lẫn tiềm năng khai thác giá trị thương mại trong tương lai của từng nghệ sĩ.

Châu Đông Vũ có 3 giải Ảnh hậu vẫn không thể ngồi vào vị trí trung tâm

Trường hợp của Châu Đông Vũ chính là minh chứng rõ nét cho sự đào thải và cạnh tranh vị thế khắc nghiệt của Cbiz. Xét riêng về bảng vàng thành tích, danh hiệu "Tam kim Ảnh hậu" (Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê) của nữ diễn viên hoàn toàn đủ sức "vượt mặt" Bạch Lộc, thậm chí khiến Dương Tử phải nhường vị trí.

Tuy nhiên, hào quang quá khứ không thể cứu vãn thực tại mờ nhạt. Theo tờ Sina, Châu Đông Vũ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: mảng điện ảnh liên tục trượt dốc và vấp phải nhiều lời chê bai, trong khi mảng truyền hình lại chẳng tạo được tiếng vang. Ngay cả ở địa hạt show giải trí hay thời trang, sự dè dặt quá mức cũng khiến cô khó lòng bùng nổ sức hút hay mở rộng tài nguyên như Bạch Lộc. Cái kết phải đứng ngoài vùng trung tâm của một Ảnh hậu cho thấy 1 hiện thực tàn khốc danh hiệu trong quá khứ không còn là bảo chứng tuyệt đối cho vị thế của một nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại.

Có 3 danh hiệu Ảnh hậu cao quý, Châu Đông Vũ vẫn ngồi ở vị trí rìa của hàng đầu. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sina