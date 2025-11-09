Lộ trình xuyên châu Phi đầy nguy hiểm của 1000 tấn uranium

Tờ báo Pháp Le Monde đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ chính quyền Paris cho biết, việc quốc gia châu Phi Niger sẽ bán hàng nghìn tấn uranium cho Nga đang khiến Pháp lo ngại bởi quá trình vận chuyển số hàng hóa cực kỳ nguy hiểm này.

Theo ấn phẩm Pháp, chính quyền Niger đã ký một thỏa thuận với tập đoàn nhà nước Nga Rosatom để bán 1.000 tấn uranium cô đặc, còn được gọi là “bánh vàng”, với giá khoảng 170 triệu dollars.

Theo nguồn tin, trữ lượng uranium nói trên được lưu trữ tại mỏ Arlit, trước đây do công ty Orano của Pháp vận hành, nhưng sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger năm 2023, công ty Pháp này đã buộc phải ngừng hoạt động, để lại khoảng 1.400 tấn uranium cô đặc.

Hiện tại, theo nguồn tin của báo Le Monde, trữ lượng uranium này sẽ được xuất khẩu sang Nga và ngay từ thời điểm bây giờ, các bên đã bắt đầu chuẩn bị cho việc vận chuyển chuyến hàng uranium này.

Theo đó, một đoàn xe khoảng 30 xe tải dự kiến sẽ từ Niger đi qua Burkina Faso đến cảng Lomé ở Togo, từ đó hàng hóa dự kiến được vận chuyển bằng đường biển đến Nga vào cuối tháng 11. Hành trình trên bộ xuyên qua 3 quốc gia châu Phi sẽ có tổng chiều dài không dưới 2000km.

Các cơ quan tình báo Pháp đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về an ninh của tuyến đường này, vì chuyến hàng sẽ đi qua các khu vực có các nhóm vũ trang liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) hoạt động.

Một quan chức tình báo cấp cao của Pháp lưu ý rằng một hoạt động như vậy "tạo ra những rủi ro đáng kể từ cả góc độ an ninh và địa chính trị".

Chính quyền Paris cũng nhận thấy mối đe dọa đối với lợi ích của mình trong khu vực, bởi Niger từ lâu đã là nhà cung cấp uranium chính cho ngành năng lượng hạt nhân của Pháp.

Sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền, quan hệ giữa hai nước xấu đi nghiêm trọng, Quân đội Pháp đã rút khỏi Niamey và chính quyền quân sự ở Niamey đã thiết lập quan hệ chặt chẽ với Moscow.