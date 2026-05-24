Lộ trang bị Mercedes-Maybach GLS 2026 bản rẻ hơn dễ ra mắt Việt Nam tháng sau: Giá dự kiến gần 9 tỷ đồng, thêm tiện nghi, nâng cấp ADAS

Các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đồng loạt thông báo nhận đặt cọc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe gầm cao siêu sang Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC - phiên bản xếp dưới GLS 600. Xe dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường trong tháng sau với mức giá bán khoảng 8,999 tỷ đồng.

Tài liệu thông tin sản phẩm cũng được phía đại lý chia sẻ trước, tiết lộ chi tiết các hạng mục nâng cấp toàn diện về mặt tiện nghi và công nghệ an toàn.

Mercedes-Maybach GLS 480 facelift có thể sẽ ra mắt Việt Nam tuần sau. Ảnh: ST

Các điểm mới của Mercedes-Maybach GLS 480

Về ngoại thất, cản trước mang thiết kế tương đồng với Mercedes-Maybach GLS 600 với các khe hút gió tích hợp họa tiết logo thương hiệu kích thước nhỏ. Hệ thống đèn chào mừng bổ sung dải thảm đèn bên hông thân xe ở cả 4 cánh cửa, có chức năng trình chiếu họa tiết đặc trưng.

Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ, đặc biệt là phần đầu. Ảnh: Mercedes-Benz

Khoang nội thất nâng cấp trần xe loại cá nhân hóa bằng vật liệu vi sợi. Vô lăng bọc da ốp gỗ cao cấp tích hợp thêm chức năng sưởi ấm. Các chi tiết trang trí chuyển sang ốp gỗ óc chó màu nâu với thiết kế vân tự nhiên để mộc. Hệ thống điều hòa sở hữu thêm bộ lọc không khí và bụi mịn cao cấp. Hệ thống gạt mưa thông minh tích hợp chức năng rửa kính trực tiếp trên lưỡi gạt cũng là trang bị mới. Hệ thống âm thanh vòm cao cấp giữ nguyên cấu hình nhưng tối ưu lên 29 loa, đạt công suất tối đa 1610 watt và tích hợp công nghệ âm thanh vòm kỹ thuật số.

Nội thất xe sẽ thêm tiện nghi cao cấp hơn nữa. Ảnh: Mercedes-Benz

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái nhận gói nâng cấp lớn. Công nghệ thực tế ảo tăng cường xuất hiện trên hệ thống định vị tích hợp bản đồ Việt Nam. Gói hỗ trợ người lái bổ sung hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động. Tính năng bảo vệ chủ động tích hợp thêm hỗ trợ bảo vệ cho hành khách phía trước khi xảy ra tình huống va chạm đâm ngang thân xe. Ngoài ra, xe trang bị sẵn hệ thống giám sát áp suất lốp tiêu chuẩn và hệ thống camera 360 độ bổ sung công nghệ quan sát xuyên thấu dưới gầm xe.

Các trang bị khác vẫn duy trì trên Mercedes-Maybach GLS 480

Danh mục trang bị tiêu chuẩn bao gồm cụm đèn LED thích ứng thông minh, lưới tản nhiệt nan dọc mạ chrome sáng, ngôi sao gắn trên nắp ca-pô, logo thương hiệu Maybach trên cột phía sau, mâm đa chấu 22 inch.

Phiên bản mới giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng cùng bộ mâm đa chấu. Ảnh: Mercedes-Benz

Khoang cabin sở hữu mặt táp-lô bọc da cao cấp, gói thiết kế độc quyền ốp gỗ sau lưng ghế trước, ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí, cấu hình khoang sau hạng thương gia với 2 ghế độc lập chỉnh trượt ngả tối đa 43,5 độ tích hợp đệm đỡ bắp chân. Hàng ghế trước sau đều được trang bị bệ tỳ tay, tính năng hỗ trợ ra vào ghế dễ dàng, bàn gấp, tựa đầu cỡ lớn, tính năng sưởi ấm, thông gió làm mát và hệ thống massage bao gồm cả hiệu ứng đá nóng.

Xe vẫn có đèn viền nội thất 64 màu, gói nước hoa và lọc không khí, khay giữ nhiệt cốc, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa hít, rèm che nắng chỉnh điện, kính tối màu cách nhiệt, gói trang bị cách âm kính nhiều lớp, cổng sạc nhanh chân phổ thông 100W, sạc không dây và thảm lót sàn cao cấp.

Hệ thống thông tin giải trí gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch kết nối không dây, điều khiển giọng nói qua câu lệnh kích hoạt, gói tiện nghi tối ưu hóa trải nghiệm thư giãn, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, bàn rê cảm ứng điều khiển trung tâm, hệ thống giải trí hàng ghế sau với 2 màn hình 11,6 inch, máy tính bảng tích hợp và đi kèm 2 tai nghe không dây.

Phiên bản siêu sang Maybach có 4 chỗ ngồi với ghế thương gia. Ảnh: Mercedes-Benz

Hệ thống truyền động tiếp tục sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2999 cc, sản sinh công suất cực đại 381 mã lực tại dải vòng tua 5800–6100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1600–4500 vòng/phút. Sức mạnh truyền qua hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo của xe là dạng khí nén thích ứng.