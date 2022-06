Một tư vấn bán hàng của đại lý Honda đã chia sẻ về loạt trang bị của mẫu Honda HR-V 2022 sắp ra mắt. Theo đó, sẽ có hai phiên bản được mở bán là HR-V L và HR-V RS. Bản RS cao cấp nhất.

Cụ thể hơn, những trang bị sẽ có trên cả hai phiên bản HR-V 2022 bao gồm cụm đèn pha "full" LED, màn hình sau vô-lăng 7 inch để hiển thị tốc độ, màn hình trung tâm 8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa gió hàng ghế sau, ghế da, khởi động từ xa, mở cửa rảnh tay, camera lùi...

Đáng chú ý nhất là gói an toàn Honda Sensing bao gồm những tính năng hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp, ga tự động thông minh hỗ trợ bám đuôi xe trước ở tốc độ thấp, đèn pha thông minh, cảnh báo chệch làn... Hiện nay các mẫu xe Honda gồm Accord, CR-V và Civic đều được trang bị Honda Sensing.

Một số điểm khác biệt giữa hai phiên bản cũng được người này tiết lộ. Đầu tiên, bộ vành trên HR-V bản L là 17 inch trong khi RS là 18 inch, lưới tản nhiệt mạ chrome ở bản RS còn sơn đen trên bản thấp, 6 loa âm thanh bản L và 8 loa ở bản cao. Tính năng Lanewatch, đèn xi-nhan dạng chạy giống Audi, ghế lái chỉnh điện, hỗ trợ đổ đèo cũng là những trang bị chỉ có trên bản RS.

Về động cơ, Honda HR-V RS sử dụng máy tăng áp 1.5L, sẽ cho công suất 174 mã lực. Trong khi đó, phiên bản thấp hơn được dự đoán sẽ dùng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm.

Nếu so sánh với thị trường khác, Honda HR-V 2022 sẽ không có những trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, cốp điện so với bên Thái Lan. Còn việc thiếu cảm biến trước/sau và trang bị 6 túi khí là những điểm giống nhau giữa hai thị trường. Đây là hệ thống an toàn khá cần thiết nhưng lại không có mặt trên mẫu xe này, cũng như một số dòng xe khác của Honda như City, Civic...

Tất nhiên, những trang bị kể trên chỉ mang tính tham khảo bởi không phải thông tin được công bố từ nhà phân phối. Theo dự kiến, Honda HR-V mới sẽ ra mắt và mở bán ngay tháng này tại Việt Nam.

2 phiên bản Honda HR-V 2022 có giá dự kiến từ 720 triệu đồng, ra mắt tháng sau, đấu vua doanh số Kia Seltos

