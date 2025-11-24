Lộ trang bị 2 bản Mitsubishi Destinator cho Việt Nam: Khác tiện nghi, ADAS từ bản rẻ nhất, giá hơn 700 triệu đồng như dự kiến sẽ dễ 'hot'

Chỉ còn 1 tuần nữa, Mitsubishi Destinator sẽ ra mắt Việt Nam, dự kiến vào ngày 1/12 tới đây tại TP.HCM. Tới nay, nhiều thông tin về mẫu xe này đã được hé lộ sớm, trong đó có cả các phiên bản và sự khác biệt về trang bị giữa các bản.

Mitsubishi Destinator cho thị trường Việt Nam sẽ có 2 phiên bản. Ảnh tham khảo tại Philippines: FB

Cụ thể, Destinator dành cho thị trường Việt Nam có thể có 2 bản là Premium và Ultimate, theo thứ tự cao cấp dần. Tại Indonesia, xe được chia làm 3 bản gồm GLS, Exceed và Ultimate. Giá dự kiến cho bản Premium tiêu chuẩn từ hơn 700 triệu đồng.

Hai bản Premium và Ultimate có thể dễ nhận diện từ ngoại hình. Bản tiêu chuẩn có các tấm ốp hông, viền kính màu đen, ốp cản trước/sau cùng màu thân xe. Bản cao cấp hơn có ốp cản, hông màu xám, viền kính mạ chrome. Cả 2 bản dùng mâm 18 inch nhưng bản Ultimate phối 2 tông màu dạng phay. Kích thước lốp là 225/55R18.

Hình ảnh lô xe Destinator cập cảng cũng cho thấy có ít nhất 2 phiên bản. Ảnh: FB

Ở bên trong, sự khác biệt rõ nét hơn. Bản Ultimate có màu nội thất đen - đỏ, ghế lái và phụ đều chỉnh điện 8 hướng, gương chống chói tự động, âm thanh Yamaha 8 loa cùng lọc không khí. Bản Premium chỉ có chỉnh điện ghế lái, da ghế màu đen, gương chống chói thủ công và âm thanh 6 loa.

Nội thất 2 phiên bản sẽ khác biệt ở cách phối màu và trang bị tiện nghi. Ảnh tham khảo tại Philippines: FB

Về công nghệ an toàn, đáng chú ý là bản Premium đã có ADAS, nhưng chỉ có các tính năng cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ chuyển làn. Trong khi đó, ADAS trên bản Ultimate còn có thêm hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng và đèn chiếu xa thông minh. Bản cao cấp nhất còn có camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Cảm biến va chạm trước/sau có trên cả 2 bản.

Động cơ của 2 bản dùng chung máy 1.5L tăng áp, công suất 163 PS và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số CVT. Hệ thống treo trước là MacPherson còn treo sau thanh xoắn. Các bản đều có kiểm soát vào cua chủ động.

Cả 2 bản có khả năng vận hành tương đương. Ảnh tham khảo tại Philippines: FB

Có thể thấy, so với Indonesia, Destinator cho Việt Nam sẽ có bản tiêu chuẩn trang bị tương đương bản tầm trung ở nước bạn. Do đó, việc định giá khởi điểm dự kiến của xe tại Việt Nam cao hơn hẳn so với Indonesia cũng là điều dễ hiểu.

Với loạt trang bị "xịn sò" như rò rỉ, Mitsubishi Destinator có thể sẽ làm khuấy động phân khúc C với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5 hay Ford Territory. Trong khi đó, mẫu xe này có tới 7 chỗ ngồi cùng trục cơ sở 2.815 mm tương đương phân khúc D.

Một số hình ảnh tham khảo Mitsubishi Destinator tại Philippines: