Lộ tin nhắn tán gái của thiếu gia Duy Nhỏ giữa nghi vấn toang với vợ

Phương Nhi là hot girl nổi tiếng trên MXH đang vướng vào ồn ào là "tình tin đồn" của Bụt (tên thường gọi là Duy nhỏ, Nguyễn Phạm Anh Duy, sinh năm 1998) - chồng hot girl Huyền 204 (Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004).

Khi trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều tin đồn, thậm chí gọi thẳng tên Phương Nhi - cho rằng cô và Duy Nhỏ có mối quan hệ tình cảm khi vị thiếu gia Đồng Tháp này thường xuyên thả tim vào các bài đăng trên Instagram. Khi có một cô gái ngồi bên cạnh Duy Nhỏ trong một sự kiện pickleball vào đầu tháng 12 vừa qua, thì nhiều người cũng đồn đó chính là Phương Nhi.

Bụt nhiều lần thả tim các bài đăng của Phương Nhi trên MXH.

Trưa 22/12, Phương Nhi lên tiếng trên MXH, phủ nhận tin đồn, khẳng định không liên quan. Thông tin sai lệch đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân và hình ảnh của cô.

Sau đó, Phương Nhi đăng thêm một clip quay màn hình đoạn tin nhắn trên Instagram. Trong clip, Bụt nhiều lần phản hồi story của cô với nội dung hỏi han, khen “xinh”.

Hot girl Phương Nhi.

Về phía Duy Nhỏ - thiếu gia này vẫn giữ im lặng. Huyền 204 cũng không có bất kỳ chia sẻ gì về ồn ào tình cảm, vài giờ trước cô đăng clip cùng con gái.

Phương Nhi là một hot girl trên mạng xã hội, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô nàng hoạt động với vai trò mẫu ảnh tự do, KOC chuyên review các sản phẩm làm đẹp, thời trang.

Trên mạng xã hội TikTok, Phương Nhi thu hút hơn 165 nghìn người theo dõi, và 2,2 triệu lượt yêu thích. Riêng Instagram của người đẹp này có gần 50 nghìn người theo dõi. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai.