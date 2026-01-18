Lộ tin nhắn đầu tiên "người hùng" U23 Việt Nam "thả thính" bạn gái TikToker 3,7 triệu follow, phản ứng đàng gái mới gây sốc!

Trong lúc cái tên Phạm Minh Phúc vẫn đang được nhắc đến dày đặc sau khi ghi bàn thắng ấn tượng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, cộng đồng mạng đang chú ý rất nhiều đến câu chuyện tình yêu của chàng cầu thủ sinh năm 2004 với một hotgirl mạng. Sáng Chủ nhật, đoạn tin nhắn đầu tiên Minh Phúc từng gửi để làm quen với bạn gái Hoàng Lan Anh bất ngờ viral và được chia sẻ chóng mặt trên các page cộng đồng, nhận về nhiều sự tương tác từ netizen.

Theo hình ảnh chụp màn hình đang lan truyền, Phạm Minh Phúc mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu khen "Gái Phú Thọ xinh vậy" rồi khi cô gái đặt câu hỏi "thức muộn làm gì", anh chàng bèn trả lời cực mượt, nghe qua đã thấy mùi ngôn tình: "Hà Nội đêm sương mù bao phủ. Nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu…".

Câu thả thính này đang khiến dân mạng bàn tán rôm rả. Không cần nói nhiều nhưng câu nào cũng trúng, đủ để người xem phải gật gù công nhận là mượt mà, văn vẻ. Nhiều người còn đùa rằng Minh Phúc không chỉ đá bóng hay, giữ phong độ ổn định trên sân cỏ mà ngoài đời hành văn "tán gái" cũng "chắc tay" không kém.

Thế nhưng cao trào của câu chuyện lại nằm ở phản ứng phía bên kia màn hình. Trái ngược hoàn toàn với sự lãng mạn mà Minh Phúc gửi gắm, cô gái lại đáp trả bằng một câu cực ngắn, cực thẳng và… cực phũ, đủ khiến người xem từ bất ngờ chuyển sang cười ngất. Chính màn "chặn họng" không báo trước này mới là yếu tố khiến đoạn chat trở thành đề tài viral, bởi nó quá đúng với kiểu phản xạ quen thuộc của nhiều cô gái trước những màn thả thính đầu tiên.