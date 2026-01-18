Lộ tin nhắn đầu tiên "người hùng" U23 Việt Nam "thả thính" bạn gái TikToker 3,7 triệu follow, phản ứng đàng gái mới gây sốc!

Trong lúc cái tên Phạm Minh Phúc vẫn đang được nhắc đến dày đặc sau khi ghi bàn thắng ấn tượng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, cộng đồng mạng đang chú ý rất nhiều đến câu chuyện tình yêu của chàng cầu thủ sinh năm 2004 với một hotgirl mạng. Sáng Chủ nhật, đoạn tin nhắn đầu tiên Minh Phúc từng gửi để làm quen với bạn gái Hoàng Lan Anh bất ngờ viral và được chia sẻ chóng mặt trên các page cộng đồng, nhận về nhiều sự tương tác từ netizen.
Theo hình ảnh chụp màn hình đang lan truyền, Phạm Minh Phúc mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu khen "Gái Phú Thọ xinh vậy" rồi khi cô gái đặt câu hỏi "thức muộn làm gì", anh chàng bèn trả lời cực mượt, nghe qua đã thấy mùi ngôn tình: "Hà Nội đêm sương mù bao phủ. Nhớ em nhiều anh có ngủ được đâu…".
Câu thả thính này đang khiến dân mạng bàn tán rôm rả. Không cần nói nhiều nhưng câu nào cũng trúng, đủ để người xem phải gật gù công nhận là mượt mà, văn vẻ. Nhiều người còn đùa rằng Minh Phúc không chỉ đá bóng hay, giữ phong độ ổn định trên sân cỏ mà ngoài đời hành văn "tán gái" cũng "chắc tay" không kém.
Thế nhưng cao trào của câu chuyện lại nằm ở phản ứng phía bên kia màn hình. Trái ngược hoàn toàn với sự lãng mạn mà Minh Phúc gửi gắm, cô gái lại đáp trả bằng một câu cực ngắn, cực thẳng và… cực phũ, đủ khiến người xem từ bất ngờ chuyển sang cười ngất. Chính màn "chặn họng" không báo trước này mới là yếu tố khiến đoạn chat trở thành đề tài viral, bởi nó quá đúng với kiểu phản xạ quen thuộc của nhiều cô gái trước những màn thả thính đầu tiên.
Điều thú vị là cô gái phũ phàng năm nào giờ đây lại chính là bạn gái của Minh Phúc, và cũng không phải cái tên xa lạ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, bạn gái nam cầu thủ là Hoàng Lan Anh, một TikToker Gen Z sở hữu tới 3,7 triệu người theo dõi. Cô nàng gây chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung và loạt video bắt trend hút triệu view. Trên TikTok, Lan Anh không chỉ nhảy, hát theo nhạc mà còn làm KOC, mẫu ảnh, là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ.
Cặp đôi được cho là đã công khai hẹn hò từ đầu năm 2023 và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường khá giản dị. Từ đi chơi, du lịch cho đến những lần Minh Phúc thi đấu, Lan Anh luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ bạn trai. Từng có khoảnh khắc sau một trận đấu quan trọng, Minh Phúc vừa vào phòng thay đồ đã gọi điện video cho bạn gái để báo tin chiến thắng, khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa vì quá đỗi dễ thương.
Từ một tin nhắn mở đầu tưởng chừng "toang" vì bị phũ, câu chuyện của Phạm Minh Phúc và Hoàng Lan Anh lại trở thành minh chứng cho việc không phải cứ thả thính là phải thành công ngay từ lần đầu. Có lẽ chính sự chân thành, kiên trì và rất đời ấy đã giúp chàng cầu thủ trẻ ghi bàn không chỉ trên sân cỏ, mà còn trong chuyện tình cảm. Và cũng vì thế, màn "bóc lại quá khứ" này mới khiến cộng đồng mạng vừa cười vừa ghen tị đến vậy.
Ảnh: TTNV