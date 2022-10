Lộ thông tin Facebook từ tải ứng dụng, người dùng cần làm gì?

Thông tin về việc hơn 400 ứng dụng độc hại mới được các nhà nghiên cứu bảo mật của Meta phát hiện và khoảng một triệu người dùng Facebook đã được thông báo (Theo số liệu thống kế của Engadget) về các vi phạm dữ liệu có thể xảy ra trên tài khoản người dùng và phần lớn trong số họ đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của những kẻ xâm nhập thông qua dữ liệu một cách bất hợp pháp.



Các nhà nghiên cứu và một số người dùng am hiểu về công nghệ đã đổ lỗi cho sự việc đáng tiếc này là bắt nguồn từ lỗi bảo mật di động mới nhất và đây là sơ suất bất thường từ hai “gã khổng lồ” về công nghệ là Google và Apple.

Vấn đề bảo mật cho ứng dụng di động chưa bao giờ là vấn đề cũ, trong khi các chiêu trò của giới tội phạm mạng ngày càng tinh vi, thủ đoạn phức tạp và rất khó đoán.Tin tặc dùng mọi cách để thu thập được càng nhiều dữ liệu người dùng càng tốt trước khi bị phát hiện và bị loại bỏ khỏi cửa hàng ứng dụng.

Với những trò xâm nhập trái phép này, các hãng như Google cũng không thể làm gì khác ngoài xóa bỏ tất cả những ứng dụng độc hại có mặt trên cửa hàng ứng dụng Google Play. Đây là cách làm nhanh nhất và hiệu quả nhất mà các hãng đang áp dụng. Với người dùng cá nhân, các chuyên gia bảo mật khuyên rằng, hãy tránh xa các ứng dụng độc hại, không nên tùy tiện tải chúng về mà chưa tìm hiểu kỹ về chúng. Điều hơi bất thường hiện nay là số lượng ứng dụng độc hại ngày càng nhiều, trong khi Apple vẫn đang rất bất cẩn khi xử lý một nhóm ứng dụng iOS giả mạo có liên quan đến doanh nghiệp.

Tỷ lệ % các ứng dụng độc hại

Tất cả các ứng dụng (Android và iOS) độc hại này đều có một điểm chung mà người dùng cần lưu ý, đó là yêu cầu người dùng đăng nhập bằng Facebook trước khi truy cập các tính năng và chức năng của các ứng dụng. Đây là một trong những dấu hiệu để người dùng cần phải cảnh giá và cho thấy dấu hiệu nghiêm trọng.



Thật không may, rất nhiều người dùng đã bỏ qua những dấu hiệu này và cũng không tìm hiểu sâu các bài đánh giá, ý kiến nhận xét, những chia sẻ kinh nghiệm của người dùng trước về ứng dụng. Rất nhiều người dùng đã bị đánh cắp tên đăng nhập và mật khẩu Facebook trong quá trình đăng nhập không an toàn. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp này, việc làm trước tiên là bạn nên thay đổi mật khẩu mạng xã hội của mình ngay lập tức, nếu không bạn sẽ trở thành nạn nhân của “chiêu trò” lây lan phần mềm độc hại khổng lồ này và hậu quả sẽ rất tệ.

Dưới đây là những ứng dụng bạn cần phải xóa bỏ càng sớm càng tốt:

FB Advertising Optimization, Business ADS Manager, Ads Analytics, FB Adverts Optimization, FB Analytic, FB Adverts Community, Adverts Ai Optimize, Very Business Manager, FB Business Support, Fb Ads Meta Optimizer, Business Manager Pages, Adverts Manager, Meta Adverts Manager, Ad Optimization, Meta FB Pages Manager Business, Ads Meta Business, Business Suite Manager, FB Ads Cost Adverts, Bussiness Suite Busines,s Ads Clock Ads & Pages Business, Suite Business & Ads Business Manager, Overview Business Suite, Ads Page Suite Manage,r Business Meta Support, Pages Manager Suite, Business Meta Pages, Business Suite Ads Ads, Business Knowledge Page, Suite Managers Pages Managers, Suite Ads Business Advance, Pages Manager Suite, Business Suite Optimize Business, Manager Suite Business Suite, Managers Ads Business Manager, Ads Business Suite Business, Manager Pages Business, Manager Ads Manager Suite, Business Manager Pages Ads & Business Suite