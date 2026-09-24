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Lộ thông số BYD Sealion 5 sắp bán tại Việt Nam: Bản cao 'full' ADAS, 2 tùy chọn pin, dễ tạo áp lực lên CX-5

Vĩnh Phúc
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Sự khác biệt lớn nhất giữa 2 phiên bản của BYD Sealion 5 đến từ hệ thống an toàn chủ động.

BYD Việt Nam liên tục hé lộ các thông tin về dòng Sealion 5. Đây là mẫu xe hybrid đáng chú ý sắp được mở bán vào tháng 10 tới đây. Dù chưa chính thức ra mắt, hãng đã cung cấp bộ thông số kỹ thuật chi tiết của phương tiện này với truyền thông.

- Ảnh 1.

BYD Sealion 5 xuất hiện trong một sự kiện nội bộ tại TP.HCM vào tháng 9. Ảnh: Đại lý

Khác biệt lớn giữa 2 phiên bản BYD Sealion 5

BYD Sealion 5 sẽ được phân phối chính thức với hai phiên bản. Bao gồm phiên bản Essential và phiên bản Premium. Cả hai đều dùng chung khối động cơ hybrid cắm sạc (PHEV). Hệ thống này kết hợp máy xăng 1.5L và một motor điện, cho công suất tổng đạt đến 214 mã lực. Ngoài ra, hai phiên bản cùng dùng cỡ mâm 18 inch, đi kèm với bộ lốp 225/60.

Đối với bộ pin, BYD trang bị 2 cỡ pin tương ứng 2 phiên bản. Cụ thể, bản Essential dùng pin dung lượng 13,08 kWh, bản Premium dùng pin 18,3 kWh. Sự chênh lệch về dung lượng đồng nghĩa phạm vi di chuyển thuần điện trên 2 phiên bản cũng khác nhau. BYD Sealion 5 Essential chỉ có thể chạy thuần điện 82 km, trong khi bản cao Premium đạt mức 110 km. Phạm vi di chuyển hỗn hợp tối đa đạt mức 1.200 km trên bản Premium.

Phần nội thất xe BYD cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 phiên bản. Bản Premium được trang bị màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch, trong khi bản Essential chỉ dùng màn hình kích thước 10,1 inch. Thêm vào đó, bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống âm thanh 8 loa thay vì 6 loa như bản tiêu chuẩn. Đồng thời, bản Premium có thêm tiện ích sạc không dây, ghế lái và cốp sau chỉnh điện.

Đáng chú ý, sự khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống an toàn. Trên bản Premium, BYD trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS L2 sở hữu 20 tính năng an toàn. Các tính năng tiêu biểu gồm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICC), phanh khẩn cấp tự động (AEB), cảnh báo tốc độ khi vào cua (CSW), hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELKA), nhận diện biển báo giao thông (TSR)...

- Ảnh 2.

BYD Sealion 5 sẽ được bán với 2 phiên bản. Ảnh: Đại lý

BYD Sealion 5 có giá bao nhiêu?

Mức giá chính thức của xe BYD sẽ được công bố vào ngày ra mắt. Hiện tại, BYD Việt Nam đã cho phép khách hàng đặt cọc mẫu xe này. Khách hàng đặt mua xe Sealion 5 sớm sẽ nhận tổng giá trị ưu đãi lên đến 100 triệu đồng.

Chương trình mở bán sớm bắt đầu từ ngày 21/09. Giai đoạn này kéo dài cho đến trước thời điểm thương hiệu BYD công bố ra mắt Sealion 5.

Dù chưa công bố chính thức giá, nhiều tư vấn bán hàng đã hé lộ giá bán của Sealion 5. Mức giá khởi điểm dự kiến dưới 700 triệu đồng sau khi đã trừ đi các ưu đãi.

Khi ra mắt, BYD Sealion 5 sẽ bước vào cuộc chiến tại phân khúc C-SUV, cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, Ford Territory hay Hyundai Tucson

- Ảnh 3.
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