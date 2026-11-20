CX-5 mới sẽ có 4 phiên bản?

Một bảng thông số được cho là của Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ danh sách 4 phiên bản cùng hàng loạt trang bị đáng chú ý. Thông tin này hiện chưa được nhà phân phối xác nhận.

Theo tài liệu này, Mazda CX-5 thế hệ mới tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản gồm 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium và 2.5 Signature AWD.

Phiên bản 1 2.5 Deluxe FWD Phiên bản 2 2.5 Luxury FWD Phiên bản 3 2.5 Premium FWD Phiên bản 4 2.5 Signature AWD AWD

Mức giá khởi điểm tạm tính được phía đại lý đưa ra là từ khoảng 900 triệu đồng. Việc CX-5 mới sẽ có giá cao hơn cũng dễ hiểu khi bảng thông số rò rỉ cho thấy rất bản Deluxe tiêu chuẩn có nhiều điểm hấp dẫn hơn trước. Hiện CX-5 đang có giá khởi điểm từ gần 700 triệu đồng. Giá thực tế tại đại lý từ khoảng dưới 650 triệu đồng.

CX-5 hiện hành · giá niêm yết khởi điểm Gần 700 triệu CX-5 mới · giá tạm tính từ đại lý Từ khoảng 900 triệu

Trước đó, hình ảnh CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện trên website Mazda Việt Nam từ cuối tháng 10/2026. Gần đây, một số chiếc xe cũng được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội, một trong những bước chuẩn bị trước khi mở bán. THACO Auto từng dự kiến đưa mẫu xe này ra thị trường từ tháng 11/2026

Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Trang bị ngoại thất 4 bản CX-5 có khác biệt nhẹ

Theo bảng thông số rò rỉ, cả 4 phiên bản Mazda CX-5 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm và khoảng sáng gầm 205 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 583 lít, có thể mở rộng lên 1.215 lít khi gập hàng ghế sau.

Ảnh minh họa: Caranddriver

Dài x rộng x cao (mm) 4.690 x 1.860 x 1.690 Chiều dài cơ sở 2.815 mm Khoảng sáng gầm 205 mm

Các phiên bản đều sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn định vị ban ngày LED, chức năng tự động bật/tắt, cân bằng góc chiếu, hỗ trợ chiếu xa tự động HBC và rửa đèn pha.

Khác biệt nằm ở thiết kế và một số tính năng bổ sung. Bản Deluxe sử dụng cụm đèn LED thông thường, trong khi từ bản Luxury trở lên có thêm viền Signature. Riêng bản Signature AWD được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng ALH.

Ảnh minh họa: Caranddriver

Cốp điện tích hợp tính năng mở rảnh tay và baga mui xuất hiện từ bản Luxury. Trong khi đó, cửa sổ trời Panorama chỉ có trên hai phiên bản Premium và Signature.

Gương chiếu hậu trên cả 4 bản đều có khả năng chỉnh điện, gập điện tự động, sưởi, nhớ vị trí và tích hợp đèn báo rẽ. Gạt mưa tự động cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Tiện nghi nội thất khác rõ hơn ở các phiên bản CX-5 mới

Bên trong cabin, Mazda CX-5 mới có màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch trên ba phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Riêng bản Signature AWD được nâng lên màn hình 15,6 inch - lớn hơn cả iPad bản lớn nhất. Tất cả đều có đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Ảnh minh họa: Caranddriver

Hệ thống âm thanh gồm 8 loa trên hai bản thấp, trong khi Premium và Signature được trang bị dàn âm thanh Bose 12 loa. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD cũng có từ bản Luxury trở lên.

Các trang bị chung đáng chú ý gồm điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm.

Ghế lái chỉnh điện, có bơm lưng và nhớ vị trí trên cả 4 phiên bản. Ghế hành khách phía trước cũng chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 4:2:4 để mở rộng không gian chứa đồ.

Về chất liệu, hai bản Deluxe và Luxury sử dụng ghế da màu đen, trong khi Premium và Signature có nội thất da màu nâu Tan.

Ảnh minh họa: Caranddriver

Bản Signature AWD tạo khác biệt với loạt tiện nghi bổ sung như sưởi hàng ghế trước và sau, vô lăng sưởi, lẫy chuyển số và đèn trang trí trên ốp cửa trước. Phiên bản này còn có tính năng cá nhân hóa vị trí người lái, cho phép tự động điều chỉnh ghế, gương chiếu hậu và màn hình HUD theo thiết lập đã lưu.

Động cơ giống hệt nhưng khác hệ dẫn động

Điểm đáng chú ý trong bảng thông số là cả 4 phiên bản CX-5 mới đều sử dụng chung động cơ xăng 2.5L. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 185 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 257 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

185 mã lực · 6.000 vòng/phút 257 Nm · 4.000 vòng/phút 6 cấp hộp số tự động

Ba phiên bản Deluxe, Luxury và Premium sử dụng hệ dẫn động cầu trước FWD. Chỉ bản Signature được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Sự khác biệt này cũng thể hiện ở các chế độ vận hành. Ba bản thấp có hai chế độ Normal và Sport, trong khi Signature bổ sung thêm chế độ Off-road.

Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau liên kết đa điểm và bộ lốp kích thước 225/55R19 được sử dụng đồng nhất trên cả 4 phiên bản.

SO SÁNH NHANH 4 PHIÊN BẢN Deluxe Luxury Premium Signature AWD Màn hình giải trí 12,9" 12,9" 12,9" 15,6" Âm thanh 8 loa 8 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Màn hình HUD – ✓ ✓ ✓ Cốp điện, baga mui – ✓ ✓ ✓ Cửa sổ trời Panorama – – ✓ ✓ Camera Lùi Lùi 360 độ 360 độ Nội thất da Đen Đen Nâu Tan Nâu Tan Dẫn động FWD FWD FWD AWD

Trang bị an toàn cao cấp từ bản tiêu chuẩn

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của CX-5 mới là danh sách công nghệ an toàn và hỗ trợ lái khá đầy đủ ngay từ bản Deluxe.

Cả 4 phiên bản đều có 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử DSC và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, phía sau. Tuy nhiên, camera lùi chỉ xuất hiện trên hai bản thấp. Hai bản Premium và Signature được nâng cấp lên camera 360 độ, tích hợp chế độ hiển thị khu vực dưới gầm xe.

Gói ADAS trên cả 4 phiên bản gồm ga tự động thích ứng MRCC Stop & Go, hỗ trợ lái cao tốc và khi tắc đường CTS, cảnh báo chệch làn LDWS, hỗ trợ giữ làn LAS và hệ thống ELK hỗ trợ tránh va chạm, lệch khỏi làn đường. Ngoài ra, xe có cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, cảnh báo người lái mất tập trung DAA và hỗ trợ phanh thông minh SBS ở nhiều tình huống.

GÓI ADAS THEO PHIÊN BẢN Cả 4 phiên bản MRCC Stop & Go CTS LDWS LAS ELK BSM Cảnh báo mở cửa RCTA DAA SBS Từ bản Premium FCTA DM

Từ bản Premium, xe có thêm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước FCTA và hệ thống giám sát tình trạng người lái DM. Riêng Signature AWD có thêm hỗ trợ đổ đèo HDC.

Vị thế của CX-5 hiện tại

Mazda CX-5 hiện vẫn là mẫu xe chủ lực của Mazda tại Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 13.510 chiếc, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV hạng C. Kết quả này bỏ xa Ford Territory với 9.943 xe, tạo khoảng cách 3.567 chiếc. Riêng tháng 10, CX-5 bán được 1.617 xe, trong khi đối thủ Ford đạt 924 xe.

Áp lực cạnh tranh với Mazda CX-5 có thể tăng lên trong thời gian tới khi Mitsubishi Outlander thế hệ mới chuẩn bị trở lại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ C này đã được Mitsubishi Việt Nam xác nhận sắp ra mắt tháng 12 với rất nhiều thay đổi lớn từ ngoài vào trong.