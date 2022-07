Lo thiếu khí đốt trong mùa Đông, Đức đưa ra gói an ninh năng lượng mới

Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu liên bang Đức Robert Habeck ngày 21/7 đã công bố gói an ninh năng lượng mới nhằm chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng, trong đó có các quy định khắt khe hơn đối với việc tích trữ khí và kích hoạt dự trữ than non.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, để phản ứng với tình trạng thiếu khí đốt và năng lượng sắp xảy ra trong mùa Thu và mùa Đông tới, Chính phủ liên bang Đức đã công bố gói biện pháp đảm bảo an ninh năng lượng mới, trong đó quy định rõ việc tăng mức tích trữ đối với các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức. Cụ thể, các cơ sở tích trữ khí đốt phải được lấp đầy 75% vào ngày 1/9, tăng lên 85% vào ngày 1/10 và lên 95% vào ngày 1/11. Mức quy định lấp đầy cho tới nay chỉ là 80% tới ngày 1/10 và 90% tới ngày 1/11.

Ngoài nguồn dự trữ than cứng cho các nhà máy điện than đã được kích hoạt, việc dự trữ than non cũng sẽ được kích hoạch trở lại kể từ ngày 1/10 tới. Khí đốt bổ sung sẽ tiếp tục được tích trữ khi nguồn điện được tạo ra từ than non. Việc vận chuyển than và dầu sẽ được ưu tiên trong ngành vận tải đường sắt, và sẽ được quy định cụ thể.

Ngoài ra, Bộ Kinh tế cũng công bố những sửa đổi có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng tư nhân, chẳng hạn các hợp đồng thuê nhà quy định duy trì nhiệt độ tối thiểu trong các gian phòng, điều có nghĩa nếu những người thuê muốn tiết kiệm khí đốt, muốn sưởi ấm ít hơn, thì vô hình trung họ vi phạm hợp đồng cho thuê. Quy định mới sẽ được sửa đổi để người thuê có thể điều chỉnh mức nhiệt nếu họ muốn tiết kiệm năng lượng và giảm độ nóng thiết bị sưởi trong phòng (trong mùa Đông).

Quy định cũng khuyến nghị không nên làm nóng các phòng hoặc những không gian không được sử dụng thường xuyên, chẳng hạn như hành lang, các sảnh lớn, tiền sảnh hoặc phòng kỹ thuật - trừ khi có các yêu cầu về an toàn. Đối với các cơ sở công cộng và cao ốc văn phòng, điều này sẽ được quy định cụ thể. Việc sử dụng văn phòng làm việc tại nhà cũng cần được mở rộng với sự đồng thuận của người sử dụng lao động và người lao động.

Liên quan tới đường ống Nord Stream 1, báo Spiegel của Đức dẫn các nguồn thạo tin cho biết, mặc dù đường ống dẫn khí đốt này đã vận hành trở lại từ ngày 21/7 sau thời gian bảo trì kéo dài 10 ngày, song công suất vận chuyển vẫn bị hạn chế do tuabin nén khí bảo dưỡng ở Canada chưa được đưa trở lại Nga.

Theo nguồn tin, tuabin nêu trên vốn được lắp đặt tại trạm máy nén khí Portovaya của Nga đã được công ty Challenge Group đưa từ thành phố Motreal (Canada) trở lại thành phố Köln (Đức) từ ngày 17/7, song hiện vẫn chưa rõ khi nào tuabin có thể vận hành trở lại và việc này có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Việc đưa thiết bị trở lại Đức diễn ra sau nhiều tuần tham vấn giữa Berlin và Chính phủ Canada về việc liệu biện pháp như vậy có vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Nga hay không.

Có thông tin cho rằng Mosvka vẫn chưa cung cấp thông tin cho quá trình nhập khẩu tuabin trở lại, như nơi tiếp nhận hay trạm hải quan,... trong khi phía Moskva cho rằng việc đưa tuabin vận hành trở lại có tác động trực tiếp tới hoạt động an toàn của đường ống, nói thêm rằng vẫn còn thiếu các tài liệu của Siemens Energy để cài đặt lại thiết bị này. Bộ trưởng Tài chính Đức Robert Habeck cho biết, Chính phủ Đức đang liên hệ chặt chẽ với Siemens Energy và sẽ cung cấp thông tin khi tuabin được đưa đến Nga và bàn giao cho chủ sở hữu của Nord Stream 1 là tập đoàn Gazprom.