Lộ thay đổi trên Ford Territory 2025 cho khách Việt tham khảo trước khi 'chốt cọc': Thêm tiện ích, cắt một công nghệ từng vượt CX-5, Tucson

Giá dự kiến và thời điểm ra mắt

Ford Territory 2025 mới đã được chốt lịch ra mắt ngày 15/8 tới đây, chung sự kiện giới thiệu xe Mustang Mach-E. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Ford Territory 2025 là bản nâng cấp facelift. Ảnh: Ford Brazil

Hiện đại lý đã nhận đặt cọc Territory mới. Theo thông tin từ người bán, giá dự kiến của bản mới này sẽ trên 800 triệu đồng cho bản Trend tiêu chuẩn (hiện tại niêm yết là 759 triệu đồng), và tiệm cận gần 1 tỷ đồng cho bản Titanium X cao cấp nhất (đang có niêm yết 889 triệu đồng).

Những thay đổi trên bản mới

Phía đại lý đồng thời tiết lộ thêm những thay đổi trên bản Territory 2025 so với bản cũ.

Về kích thước, xe sẽ có chiều dài tổng thể tăng 55 mm, lên 4.685 mm. Các thông số khác vẫn giữ nguyên, như rộng 1.935 mm, và trục cơ sở 2.726 mm cùng khoảng sáng gầm 190 mm.

Thiết kế xe có thay đổi lớn nhất ở mặt trước, với cụm đèn LED giao diện mới và lưới tản nhiệt được thiết kế lại kiểu 3D. Bộ cản trước và sau cũng được tinh chỉnh, không có đèn sương mù. Bộ mâm mới 5 chấu có thiết kế cầu kỳ hơn, kích thước 19 inch ở bản Titanium X và 18 inch ở các bản còn lại.

Thay đổi lớn nhất nằm ở mặt trước của xe. Ảnh: Ford Brazil

Về tiện nghi, bản Titanium X sẽ được nâng cấp một số trang bị như ghế mới ôm người hơn với tựa đầu mới, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng (trước đây chỉnh cơ), âm thanh Arkamys 3D cao cấp, đèn viền nội thất 64 màu, cổng sạc USB công suất 66 W và điều hòa tích hợp lọc không khí có hiển thị chất lượng không khí trong xe. Bản mới hỗ trợ FordPass kết nối điện thoại với xe.

Tiện nghi nội thất được nâng cấp. Ảnh: Ford Brazil

Đáng tiếc, ở công nghệ an toàn, Territory mới sẽ chỉ còn 8 cảm biến va chạm thay vì 12 như bản cũ. Đồng thời, tính năng tự động đỗ xe của mẫu xe này cũng không còn. Đây từng là tính năng nổi bật của xe khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.

Những trang bị không đổi

Kiểu dáng và thiết kế tổng thể nội thất xe Territory 2025 không đổi. Mặc dù xe dài hơn 55 mm nhưng không gian ngồi giữ nguyên. Các trang bị tiện nghi bên trong vẫn còn cặp màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh...

Kiểu dáng tổng thể nội, ngoại thất xe không đổi. Ảnh: Ford Brazil

Ngoài cảm biến va chạm bị lược bớt, các hệ thống an toàn khác trên Territory mới vẫn giữ nguyên, trong đó nổi bật có gói ADAS cùng camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp.

Xe vẫn giữ nguyên động cơ và hệ truyền động. Ảnh: Ford Brazil

Động cơ xe vẫn là máy xăng 1.5L tăng áp (chưa có tùy chọn hybrid như nhiều người đồn đoán trước đây). Động cơ này cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước.