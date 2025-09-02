Lô súng trường tấn công cỡ nhỏ AM-17 đầu tiên đã được sản xuất

Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC) đã sản xuất lô súng trường tấn công nhỏ gọn (carbine) AM-17 đầu tiên, vũ khí này sử dụng cỡ nòng phổ biến 5,45 mm của Quân đội Nga.

Trước đó mẫu súng này đã vượt qua thành công các bài kiểm tra quân sự và nhà nước, cũng như thử nghiệm trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, sau đó đã được cải tiến về thiết kế.

Súng carbine AM-17 được phát triển tại trung tâm thiết kế và công nghệ của tập đoàn theo yêu cầu của quân nhân, như một vũ khí tự vệ đầy hứa hẹn cho kíp xe chiến đấu, cũng như lực lượng đặc nhiệm của quân đội và các đơn vị thực thi pháp luật.

Khẩu súng này đáp ứng các yêu cầu hiện đại về vũ khí hạng nhẹ và cho phép sử dụng tất cả các loại đạn 5,45 mm đang được Quân đội Nga sử dụng. Với trọng lượng khoảng 2,5 kg, AM-17 có kích thước nhỏ gọn: khi gấp lại, chiều dài không quá nửa mét, giúp việc cơ động và sử dụng trong không gian hạn chế trở nên dễ dàng.

Súng carbine AM-17 sắp được giao hàng loạt cho binh sĩ Nga.

Sự xuất hiện của AM-17 phản ánh xu hướng tạo ra các mẫu vũ khí hạng nhẹ và cơ động cao, được thiết kế chuyên biệt để sử dụng trong điều kiện chiến đấu hiện đại.

Cách tiếp cận này cho phép trang bị cho binh sĩ không chỉ những phương tiện thuận tiện mà còn linh hoạt hơn, làm tăng hiệu quả chiến đấu tầm gần và khi tiến hành các hoạt động trong khu vực đô thị.

Trước đó, Tập đoàn KC cũng liên tiếp cho ra mắt các phiên bản nhỏ gọn của súng trường tấn công AK-12/15 với tên gọi AK-12K/SK và AK-15K/SK, với sự xuất hiện của khẩu AM-17, xu thế trên càng được làm rõ hơn.

Ra mắt súng trường tấn công nhỏ gọn AK-12K và AK-12SK.