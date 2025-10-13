Lộ nội thất Hyundai Tucson đời mới: Màn hình 16:9, hệ điều hành mới hoàn toàn, tự lái cấp độ 2.5, ra mắt năm sau

Phác thảo Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Motor1

Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2027, đã lộ diện qua những hình ảnh rò rỉ mới nhất, tiết lộ góc nhìn rõ nét về thiết kế nội thất của mẫu xe này. Với tên mã NX5, Tucson mới Healer TV bắt gặp sở hữu không gian nội thất được làm mới hoàn toàn, mang lại cảm giác quen thuộc từ các mẫu xe mới nhất của Hyundai như Palisade và NEXO.

Khoang cabin mới, khác hoàn toàn so với thế hệ hiện tại. Táp-lô trước mở rộng hơn. Điểm nhấn đáng chú ý bao gồm màn hình kỹ thuật số rộng 16:9 với giao diện người dùng giống như điện thoại thông minh. Màn hình này có thể truy cập vào cửa hàng ứng dụng Pleos Playground với hàng loạt các ứng dụng giải trí, định vị và tiện ích.

Nội thất Hyundai Tucson thế hệ mới. Ảnh: Healer TV

Trợ lý ảo "Gleo" được cung cấp bởi AI, giúp tương tác giọng nói tự nhiên cho hệ thống giải trí, định vị và cài đặt xe. Đặc biệt, tính năng lái xe tự động cấp độ 2.5 sẽ mang lại những hỗ trợ và tính năng an toàn cao cấp hơn cho người lái.

Ghế ngồi bọc da sáng màu, có lỗ thông hơi có thể của hệ thống sưởi và làm mát. Trong khi đó hàng ghế sau cho thấy rõ sự thoải mái với khoảng để chân rộng, lưng ghế ngả sâu và có thêm bệ tỳ tay. Cột A và cánh cửa sau xuất hiện chi tiết cho thấy xe dễ được trang bị hệ thống loa cao cấp có thể đến từ Bose hoặc Infinity.

Hyundai Tucson thế hệ mới bị bắt gặp trên đường thử. Ảnh: Korean Car Blog

Hyundai tiếp tục chú trọng vào điện khí hóa với mẫu Tucson mới. Trong bước ngoặt đáng chú ý, Tucson NX5 sẽ không cung cấp các phiên bản động cơ diesel. Thay vào đó, người mua có thể chọn giữa các biến thể hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản plug-in hybrid đặc biệt thú vị khi hướng tới phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện lên đến 100km, giúp người lái có thể thực hiện hầu hết các chuyến đi hàng ngày và di chuyển trong thành phố không phát thải khí nhà kính, đồng thời vẫn cung cấp tính linh hoạt của xe hybrid cho các chuyến đi xa hơn.