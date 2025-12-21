Lố nhất năm 2025: Nữ diễn viên phim giờ vàng quay lại với chồng đại gia mê kiểm soát?

Mới đây, doanh nhân Dương Tử đã khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố sắp tái hợp với vợ cũ - nữ diễn viên nổi tiếng Huỳnh Thánh Y: "Chẳng có ai hiểu cô ấy hơn tôi. Đã có tôi rồi thì cô ấy sẽ không vừa mắt bất kỳ ai nữa". Không chỉ vậy, trên sóng livestream, vị doanh nhân này còn chia sẻ khá nhiều về chuyện quá khứ với nàng "Tinh nữ lang", khẳng định họ có nền tảng tình cảm bền chắc nên "gương vỡ lại lành" cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là trong video xuất hiện cô gái có nhiều nét giống với Huỳnh Thánh Y, làm thế thân cho nữ diễn viên để cùng vị đại gia họ Dương biểu diễn về câu chuyện tình yêu giữa họ. Đặc biệt, Dương Tử còn tranh thủ gắn những kỷ niệm của cặp đôi với các sản phẩm mà anh đang bán hàng livestream. Hiển nhiên, đây là một chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý của công chúng và tăng doanh thu trong phiên live, không hề được lòng khán giả tẹo nào.
Từ đầu năm nay, Huỳnh Thánh Y và Dương Tử nhiều lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội xoanh quanh chuyện ly hôn - tái hợp. Trong khi nữ diễn viên Vua Kungfu tham gia show dành cho những cặp đôi đổ vỡ Goodbye Lover 4 thì đoanh nhân Dương Tử liên tục tỏ thái độ muốn "yêu lại vợ cũ" khi bán hàng livestream khiến dân tình bàn tán xôn xao. Điều này khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi đang diễn trò kể khổ, ly hôn rồi tái hợp lố bịch để gây chú ý.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chồng cũ Huỳnh Thánh Y chỉ đang đóng kịch một mình, còn ngôi sao Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng không hề lên tiếng về vụ việc này. Hiện tại, Huỳnh Thánh Y vừa nhận được 3 hợp đồng quảng cáo ngon nghẻ và đang theo học lên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA), chẳng có dấu hiệu gì muốn yêu lại từ đầu với Dương Tử cả. Có vẻ như Huỳnh Thánh Y đã vượt qua được cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sự nghiệp ngày càng thăng hoa sau khi ly hôn người chồng giàu có nhưng gia trưởng, thích kiểm soát.
Huỳnh Thánh Y - Dương Tử bí mật kết hôn vào năm 2007, nhưng đến năm 2015 mới công khai mối quan hệ. Huỳnh Thánh Y chính là nguyên nhân khiến Dương Tử ly hôn vợ cũ. Người đẹp 8X lợi dụng mối quan hệ công việc để ve vãn, lén lút vụng trộm với Dương Tử - khi đó là sếp của cô. Sau đó, nhờ sinh được con trai nối dõi cho gia tộc họ Dương, Huỳnh Thánh Y thành công hất cẳng "chính thất" để bước chân vào nhà hào môn.
Tuy nhiên, cuộc sống sau khi làm vợ người ta của Huỳnh Thánh Y chẳng hề như mơ, bị chồng kiểm soát gắt gao, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Doanh nhân Dương Tử bị tố thiếu tôn trọng vợ, tự quyết định sự nghiệp của Huỳnh Thánh Y mà chẳng hề hỏi cô lấy một lời. Vị tỷ phú này từng công khai chê bai người đẹp "thiếu văn hóa, kém hiểu biết" ngay trước ống kính truyền thông, khiến Huỳnh Thánh Y muối mặt.
Không chỉ vậy, Huỳnh Thánh Y còn phải đối mặt với việc bị chồng "cắm sừng" đầy cay đắng. Hôn nhân không hạnh phúc lại có "bé ba" chen chân, Huỳnh Thánh Y đã ấp ủ ý định ly hôn suốt 3 năm và đến năm sau cùng thì đường ai nấy đi với chồng đại gia sau 18 năm gắn bó.
