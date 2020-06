Lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ 2, nhà đầu tư ồ ạt tìm đến tài sản an toàn, Dow Jones rớt hơn 700 điểm

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 710,16 điểm, tương đương 2,7%, xuống 25.445,94 điểm.

S&P 500 đóng cửa thấp hơn 2,6% ở mức 3.050,33 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,2% xuống còn 9.909,17 điểm. Nasdaq ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong 9 ngày. Đây cũng là phiên tồi tệ nhất đối với chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq kể từ ngày 11/6.

Bang Florida cho biết các trường hợp nhiễm nCoV được xác nhận đã tăng lên con số 5,508 vào thứ Ba, đây là mức cao kỷ lục và đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên 109.014.

Giới chức bang này cũng cho biết tỷ lệ dương tính với nCoV tại đây đã tăng lên 15,91% từ 10,82%. Các chỉ số lớn đã giảm xuống mức thấp trong phiên sau khi Florida báo cáo số liệu mới nhất. Có thời điểm, Dow Jones đã giảm hơn 800 điểm.

Ngoài ra, California là một trong những tiểu bang cũng chứng kiến ​​số ca nhiễm tăng đột biến, ghi nhận thêm tới 7.000 ca trong ngày 24/6. Tại Texas, số lượng người nhiễm cũng tăng thêm 5.489. Trong khi đó, New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu người đến từ những "ổ dịch" phải cách ly trong 14 ngày.

Ở phiên này, cổ phiếu của các công ty được cho là được hưởng lợi từ việc nền kinh tế mở cửa trở lại đều rớt điểm. United Airlines giảm 8,3%. Delta, American và Southwest mất hơn 7%. Các hãng hàng không đặc biệt bị ảnh hưởng bởi các lệnh cách ly do New York, New Jersey và Connecticut ban hành.

Carnival, Norwegian Cruise Line và Royal Caribbean lần lượt giảm 11,1%, 12,4% và 11,3%. Cổ phiếu của nhà bán lẻ Gap cũng giảm 7,8%. Trong khi đó, Disney mất 3,9% sau khi các nhân viên công viên giải trí tại Orlando của đã kiến ​​nghị nhằm hoãn việc mở cửa trở lại trong bối cảnh số ca nhiễm ở Florida tăng đột biến.

Tình trạng bán tháo ở phiên này đã khiến nhà đầu tư tìm đến các loại tài sản an toàn như vàng và trái phiếu. Giá vàng đạt mức cao nhất trong gần 8 năm, sau đó giảm nhẹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống 0,68%.