Lo ngại Mỹ sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công vào Venezuela?

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết vào ngày 20 tháng 8 năm 2025 rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng sử dụng "toàn lực" chống lại Venezuela bằng cách triển khai tàu chiến ngoài khơi bờ biển nước này, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Caracas.

"Tổng thống Trump đã nói rõ ràng và nhất quán rằng ông sẵn sàng sử dụng mọi công cụ quyền lực của Mỹ để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đất nước chúng ta và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải trả giá...", bà Levitt nhấn mạnh.

Các nguồn tin cho biết, 3 tàu khu trục gồm: USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson tham gia chiến dịch lần này. Một quan chức Mỹ khác cho biết tổng cộng khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ được điều động triển khai nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump tại khu vực Nam Caribe.

Vị quan chức giấu tên cho biết, Mỹ cũng sẽ điều động các phương tiện quân sự khác, bao gồm một số máy bay tuần tra P-8, tàu chiến và ít nhất một tàu ngầm tấn công. Cũng theo nhân vật này, chiến dịch sẽ diễn ra trong vài tháng, ở khu vực thuộc không phận và vùng biển quốc tế.

Các phương tiện hải quân Mỹ không chỉ thực hiện hoạt động tình báo và giám sát, mà có thể đóng vai trò bệ phóng để triển khai tấn công có mục tiêu nếu nhận được lệnh.

Tàu chiến Mỹ đã tập trung ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Trước đó, vào ngày 8 tháng 8, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tăng tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lên 50 triệu đô la, cáo buộc ông này tham gia vào Cartel of the Suns - một tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cũng yêu cầu dẫn độ ông Maduro sang Mỹ và tuyên bố rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông là bất hợp pháp.

Mặc dù vậy, hiện tại chính quyền quốc gia Nam Mỹ này cực lực bác bỏ các cáo buộc từ Washington, đồng thời tố cáo Mỹ có âm mưu gây bất ổn tình hình khu vực nhằm duy trì vị thế bá chủ tại địa bàn vẫn được xem là "sân sau".

Không chỉ có vậy, việc treo thưởng bắt giữ Tổng thống Maduro cũng bị Venezuela và nhiều quốc gia lên án gay gắt, họ khẳng định sẽ không đáp ứng đòi hỏi "bất công và vô lý" của Mỹ khi can thiệp nghiêm trọng vào một nước có chủ quyền.