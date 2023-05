Lo ngại ảnh hưởng an ninh quốc gia, Trung Quốc cấm nhập khẩu sản phẩm của tập đoàn Micron

Các sản phẩm của Micron được cho là có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng tin Europa Press dẫn thông báo của CAC ngày 22/5 cho biết, sau quá trình điều tra đối với các sản phẩm của Micron, cơ quan quản lý Trung Quốc phát hiện ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh mạng và có thể gây ra những đe dọa lớn về an ninh cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin chủ chốt của Trung Quốc, từ đó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.



Chính vì vậy, CAC kết luận rằng các sản phẩm trên đã không vượt qua được bài kiểm tra về an ninh mạng và theo các qui định về vấn đề này thì các đơn vị khai thác hạ tầng thông tin chủ chốt của Trung Quốc cần phải chấp dứt việc nhập khẩu sản phẩm của tập đoàn Micron.

Phản ứng trước quyết định trên, người phát ngôn của Micron cho biết tập đoàn đã nhận được thông báo của CAC sau khi kết thúc quá trình kiểm tra các sản phẩm được bán cho Trung Quốc và đang đánh giá một cách chi tiết kết luận này để có thể thực hiện các bước đi tiếp theo. Công ty cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với cơ quan chức năng Trung Quốc về vấn đề này.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ cho biết đã tiếp xúc với các đồng minh để thảo luận về vấn đề mà Washington cho là “sự biến dạng của thị trường chip nhớ mà các hành động của Trung Quốc gây ra”. Người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ cũng bày tỏ sự phản đối với những biện pháp hạn chế không có cơ sở thực tiễn mà Trung Quốc đưa ra.

Micron, có trụ sở tại bang Idaho, Mỹ, là một trong 3 công ty hàng đầu trên thị trường chip nhớ DRAM toàn cầu, cùng với Samsung Electronics và SK Hynix của Hàn Quốc. Hiện tại, khoảng 10% doanh thu của Micron đến từ Trung Quốc. Phần lớn sản phẩm của Micron bán tại Trung Quốc hiện được các doanh nghiệp nước ngoài mua để sử dụng cho hoạt động sản xuất ở nước này. Do đó, theo các nhà phân tích, tác động về mặt thương mại của cuộc kiểm tra đối với Micron sẽ không lớn bởi công ty này vốn đã bắt đầu cắt giảm hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới công nghệ chip đang leo thang. Washington trước đó đã áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất chip cho Trung Quốc. Mỹ cũng đã lập một “danh sách đen” các công ty sản xuất chip nhớ của Trung Quốc và cấm các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu công nghệ và dịch vụ cho những công ty nằm trong danh sách này nếu không có giấy phép.