Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách nhau" đưa xe ô tô “giành chỗ” tránh ngập

Sáng 22-10, do ảnh hưởng bão số 12, khu vực trung tâm TP Đà Nẵng có mưa nhẹ.

Hàng loạt phương tiện đậu đỗ quanh vòng xuyến Tượng đài Mẹ Nhu, Đà Nẵng

Tuy nhiên, trước cảnh báo mưa rất to sắp xảy ra, nhiều tài xế đã đổ xô tìm nơi cao ráo để gửi hoặc đỗ xe nhằm tránh ngập.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người rủ nhau “đưa xe lên cầu” hoặc các khu vực có nền cao.

Một số thậm chí khuyên nên đến khu vực chân cầu “giành chỗ”, phòng trường hợp mưa lớn kéo dài.

Hình ảnh phương tiện đậu đỗ ngay dải phân cách Điện Biên Phủ

Đây là khu vực cao, khó ngập úng khi xảy ra mưa lớn

Nhiều tài xế "mách" nhau giành chỗ đỗ, sẵn sàng đưa lên cầu Ngã ba Huế trú tránh nếu có mưa đặc biệt lớn

CLIP: Lo mưa đặc biệt lớn, nhiều tài xế Đà Nẵng "mách" nhau đưa xe “giành chỗ” tránh ngập

Ghi nhận tại vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê) cho thấy hàng chục ôtô cá nhân, xe tải nhỏ, xe công nghệ đỗ quanh khu vực – vốn được xem là cao, ít ngập.



"Đậu xe ở đây, khi mưa bắt đầu lớn thì đánh xe lên cầu rồi chuyển số P, tắt máy đi về là yên tâm", một ý kiến trên MXH chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, theo quy định, vòng xuyến là khu vực giao lộ, nơi các phương tiện cần lưu thông liên tục, nên việc dừng hoặc đỗ xe tại đây là vi phạm và tiềm ẩn nhiều rủi ro như cản trở giao thông, vây ùn tắc, ảnh hưởng dòng xe qua lại.

Tại các khu vực lân cận cầu Ngã ba Huế, nhiều ô tô cá nhân đậu đỗ hơn ngày thường

Trên các hội nhóm lái xe, nhiều người bày nhau đưa xe lên cầu để tránh ngập

Thậm chí, còn có nguy cơ tai nạn, gây hạn chế tầm nhìn, tăng khả năng va chạm trong điều kiện mưa gió.



Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14-10-2022, cầu Ngã ba Huế và khu vực tượng đài Mẹ Nhu từng là “điểm trú ẩn” của hàng trăm ôtô khi nước dâng bất ngờ khiến nhiều tuyến phố bị chia cắt.

Dự báo mưa lớn từ 13 giờ chiều nay (22-10) Theo dự báo mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, chiều 22 đến sáng 24-10, các khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam dự báo có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 250-500 mm, có nơi trên 700 mm. Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm: Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến và Hội An. Từ ngày 23 đến 28-10, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh đạt mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong những ngày mưa lũ sắp tới.



