Lô máy bay Yak-130M đầu tiên sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay

Hoàng Vân |

GD&TĐ - Nga dự định sẽ có 3 máy bay huấn luyện - chiến đấu tiên tiến Yak-130M đầu tiên, sẵn sàng hoạt động vào cuối năm nay.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130M của Nga.

Thông tin này được truyền thông nhà nước Nga đưa tin, dẫn lời ông Vasiliy Prutkovskiy, Giám đốc điều hành Yakovlev (thuộc tập đoàn Rostec).

"Hiện tại, 3 máy bay đang được sản xuất. Lần lượt từng chiếc một, với khoảng cách vài tháng giữa mỗi chiếc, chúng tôi sẽ có 3 chiếc sẵn sàng bay vào cuối năm nay", ông Prutkovskiy cho biết.

Những chiếc máy bay này thuộc lô thử nghiệm. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

Phiên bản hiện đại hóa của Yak-130M lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2024 tại diễn đàn Army-2024.

Những nâng cấp chính bao gồm việc tích hợp radar BRLS-130R và hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử SOLT-130K.

Mặc dù Nga quảng bá Yak-130M là "máy bay tấn công hạng nhẹ" để xuất khẩu, nhưng với những nâng cấp này Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có thể sử dụng nó để chống lại các UAV tấn công tầm xa Ukraine được trang bị tên lửa S-8L, với hệ thống dẫn đường laser bán chủ động.

Hiện vẫn chưa rõ quân đội Nga đã đặt hàng máy bay Yak-130M chưa.

Trước đó, ông Alexander Mikheev, người đứng đầu Rosoboronexport, cho biết, nhu cầu có thể lên tới 40 máy bay, chủ yếu từ các khách hàng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi.

Theo Defense Express
