Lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 mới chuẩn bị tham chiến

Thông báo này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Mykhailo Fedorov đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin.

Theo ông Fedorov, Ukraine đang trông chờ vào nguồn cung cấp đạn dược do Pháp sản xuất - cả cho hệ thống phòng không SAMP/T và Crotale, cũng như các loại vũ khí tầm xa, loại cụ thể hiện chưa được tiết lộ, nhưng có khả năng đó là tên lửa SCALP và đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt LRU (M270A1).

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Pháp sẵn sàng chuyển giao thêm tên lửa trong tương lai gần, nhưng không nêu rõ thời hạn cụ thể.

Ngoài ra Ukraine đang chờ nhận thêm tiêm kích, điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Không quân.

Hệ thống phòng không Crotale NG đang phục vụ trong Trung đoàn Phòng không số 38.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 hiện là một trong những yếu tố then chốt của hệ thống phòng không Ukraine. Nhờ trang bị tên lửa, đặc biệt là MICA, các tiêm kích này được sử dụng tích cực để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Đồng thời hoạt động cường độ cao trong điều kiện chiến đấu không tránh khỏi tổn thất. Ví dụ vào tháng 7 năm 2025, 1 chiếc Mirage 2000-5 đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Trong tình huống nguy cấp, phi công đã hành động chuyên nghiệp và kịp thời nhảy dù thoát hiểm.

Việc công bố chuyển giao các máy bay chiến đấu loại này diễn ra vào tháng 6 năm 2024, những phương tiện đầu tiên đã đến Ukraine vào tháng 2 năm 2025 và sau đó được cung cấp theo từng đợt.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Ukraine trang bị tên lửa Magic-2.

Lãnh đạo các cơ quan quốc phòng cũng thảo luận về vấn đề đối phó với hạm đội "bóng tối" của Nga và lập trường nguyên tắc của Pháp về vấn đề này.

Xin nhắc lại, vào ngày 22 tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu đang trên đường từ Nga và thuộc diện trừng phạt quốc tế. Đây là con tàu GRINCH, đã rời cảng Murmansk và vượt qua eo biển Gibraltar.

Chiến dịch diễn ra trên vùng biển quốc tế thuộc khu vực Địa Trung Hải với sự tham gia và hỗ trợ từ một số đồng minh của Pháp.