Lộ lý do người phụ nữ và con trai bị 'bắt cóc' đòi 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại Cốc Lếu, TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980), Trần Kim Chung (SN 1986) và Hoàng Xuân Quang (SN 1985) cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, chị D. (trú tại chung cư FiveStar Garden) cùng Hoạt góp vốn để nhập một số máy sản xuất khẩu trang. Hoạt góp 1 tỷ đồng, với điều kiện khi nhập máy về anh ta sẽ được sử dụng để sản xuất khẩu trang. Do gặp trục trặc nên chị D. không nhập được máy như dự tính nên Hoạt đã yêu cầu chị D. trả 1 tỷ đồng.

Sáng 29/11/2020, vợ chồng con gái Hoạt là Chung và Tiến cùng Quang đến chung cư FiveStar Garden để tìm chị D. đòi tiền. Cả nhóm sau đó đã đưa chị D. và con trai đi đến khu đất gần đường quốc lộ 18 rồi ép chị D. phải liên lạc với gia đình để trả nợ hộ. Lo sợ các đối tượng làm hại con trai và bản thân mình nên chị D. đã đồng ý viết giấy vay tiền 1 tỷ đồng, 1 hợp đồng thuê xe, 1 giấy biên nhận tiền.

Phía chồng chị D. sau khi đã lo được khoảng 30 triệu đồng mang đến địa điểm để giao nhưng nhóm đối tượng vẫn không thả người. Sau đó, các đối tượng đưa 2 mẹ con chị D. về Chung cư Đại Thanh để tiếp tục đe dọa đòi tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Kim Giang khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến 14h ngày 2/12/2020, Công an quận Thanh Xuân xác định nhóm đối tượng đang đưa chị D. và cháu bé di chuyển trên chiếc xe ô tô Fortuner BKS 30E-103.52. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng cố thủ trong xe, không mở cửa.

Lực lượng Công an triển khai các phương án nghiệp vụ khống chế các đối tượng, giải cứu thành công 2 mẹ con chị D.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.