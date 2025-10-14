Lô lớn súng tiểu liên PPK-20 được giao cho khách hàng bí ẩn

Công ty dự kiến sẽ hoàn thành thêm một số hợp đồng cung cấp loại vũ khí này cho lực lượng an ninh Nga vào cuối năm nay.

Nhà sản xuất lưu ý rằng kinh nghiệm chiến đấu với PPK-20, bao gồm cả trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đã khẳng định độ tin cậy và hiệu quả cao của vũ khí này. Sản lượng PPK-20 đã tăng gấp nhiều lần trong năm nay.

Các kỹ sư của công ty tiếp đó đã thực hiện công việc hiện đại hóa súng tiểu liên, cải thiện đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật, công thái học cũng như công nghệ sản xuất.

"5 năm trước, PPK-20 đã được các nhà thiết kế của chúng tôi giới thiệu như một sản phẩm đầy hứa hẹn, và năm nay, phiên bản hiện đại hóa của nó đã được bộ phận vũ khí của tập đoàn sản xuất với số lượng lớn".

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đã chứng minh được hiệu quả cao trong điều kiện sử dụng thực tế", ông Alan Lushnikov - Giám đốc điều hành của tập đoàn nhấn mạnh.

Súng tiểu liên PPK-20 đã trải qua thay đổi đáng kể về thiết kế.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất súng tiểu liên PPK-20 cho thấy sự phát triển tích cực của dòng vũ khí hạng nhẹ chiến đấu tầm gần của Nga, được chế tạo chủ yếu nhằm trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật.

Xin nhắc lại, PPK-20 được phát triển dựa trên súng tiểu liên Vityaz-SN. Súng sử dụng đạn Parabellum 9 × 19 mm, báng gập, ray Picatinny để gắn kính ngắm và phụ kiện, cùng thiết kế công thái học được cải tiến. Vũ khí cá nhân này có độ giật thấp, độ chính xác cao và dễ bảo trì.