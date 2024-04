Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đúng chuẩn 'con nhà người ta': Đỗ đại học danh giá học phí hơn 900 triệu đồng/năm, top 2 thế giới về lĩnh vực này

Mới đây, đoạn video khoe thành tích "khủng" của học sinh niên khóa 2024 do trường BVIS TP.HCM (Trường Quốc tế Anh Việt) đăng tải đã thu hút hơn 600.000 lượt xem trên mạng xã hội TikTok.

Video được đăng kèm dòng trạng thái "125 thư trúng tuyển từ các em trong đó có nhóm trường hàng đầu Ivy League, Russell Group và Group of Eight – con số hứa hẹn sẽ còn tăng nhiều hơn trong tương lai". Học sinh BVIS TP.HCM nhận về nhiều "cơn mưa" lời khen khi đỗ hàng loạt ngôi trường danh giá như Pennsylvania University, New York University (Mỹ), Sydey University, Monash University (Úc), Toronto University (Canada),…

Đáng chú ý, Mai Thảo Linh (Lọ Lem), con gái MC Quyền Linh cũng xuất hiện trong đoạn video với thành tích đỗ University of the Arts London (UAL) khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. MC Quyền Linh để lại bình luận dưới video, xác nhận thành tích của Lọ Lem: "Chúc mừng con gái yêu Lọ Lem của ba".

Lọ Lem đỗ University of the Arts London, ngôi trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu thế giới

Trước đó, ái nữ nhà Quyền Linh đã được biết đến với nhiều giải thưởng học thuật. Lọ Lem từng nhận giải thưởng Thành tích Xuất sắc Cambridge được trao bởi Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education, vinh danh thành tích vượt trội của các học sinh tham gia những kỳ thi Cambridge từ hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.

Con gái MC Quyền Linh cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm khi giành giải trong một số cuộc thi Vẽ tranh, Nhiếp ảnh. Tháng 3/2024, bà xã Quyền Linh tiết lộ Lọ Lem vừa nhận được giải thưởng Thành tích cao môn Mỹ thuật và Thiết kế từ Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education (CAIE).

Ái nữ nhà Quyền Linh nổi tiếng với thành tích học tập và năng khiếu nghệ thuật

Trên trang cá nhân, Lọ Lem thường xuyên đăng tải tranh vẽ cũng như thể hiện tình yêu với hội họa. Bản thân MC Quyền Linh từng tiết lộ sẽ ủng hộ con gái theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc họa sĩ.

Ngôi trường nghệ thuật hàng đầu thế giới

University of the Arts London (UAL) nằm ở phía Nam thủ đô London (Anh), được thành lập từ 6 trường Đại học thành viên có lịch sử phát triển từ giữa thế kỷ 19.

UAL cung cấp hơn 100 chương trình học bậc dự bị và đại học về nghệ thuật, thiết kế, điện ảnh, truyền thông, đang đào tạo hơn 20.000 sinh viên và có mạng lưới 500.000 cựu sinh viên trên toàn cầu. Theo thông tin đăng tải trên website trường, học phí cho sinh viên quốc tế nhập học bậc đại học năm học 2024-2025 là 28.570 bảng Anh/năm (hơn 915 triệu đồng).





Một số hình ảnh trường, KTX University of the Arts London

Theo Tổ chức Times Higher Education, University of the Arts London là đại học chuyên nghiên cứu về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và nghệ thuật biểu diễn lớn nhất châu Âu. Ngôi trường này được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế trong BXH đại học thế giới QS theo ngành năm 2024. Đây là năm thứ 6 liên tiếp UAL giữ được thành tích này.

UAL University of the Arts London là cái nôi sản sinh ra nhiều nhà thiết kế, nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng thế giới như nhà thiết kế thời trang Stella McCartney, John Galliano, Alexander McQueen, nhà thiết kế giày Jimmy Choo, diễn viên Colin Firth…

Cựu sinh viên ngôi trường này đạt nhiều giải thưởng như giải Turner - giải thưởng nghệ thuật thường niên của Vương quố Anh, giải Chân dung BP, giải thưởng Jerwood,… Hơn 50% nhà thiết kế thời trang từng trình diễn tại Tuần lễ thời trang London Thu Đông 2016 từng theo học UAL.

