Lọ Lem liên tục làm 1 hành động trước cửa phòng mỗi tối, MC Quyền Linh phát hiện chỉ biết thốt lên 4 chữ

Sinh ra trong gia đình có bố là "MC quốc dân" còn mẹ là doanh nhân xinh đẹp, nổi tiếng nên 2 chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đã được quan tâm từ khi còn bé. Hiện tại, Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng là 2 mỹ nhân gen Z sở hữu nhiều người theo dõi, nhất cử nhất động đều gây chú ý. Trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo cũng thường xuyên đăng ảnh và kể những câu chuyện đời thường tiết lộ tính cách 2 ái nữ.

Mới đây nhất, vợ MC Quyền Linh kể chuyện cô con gái Lọ Lem từng đều đặn viết thư tay để động viên, cổ vũ tinh thần bố. Cụ thể, Dạ Thảo cho biết trong thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid-19, MC Quyền Linh đi làm thiện nguyện nên sẽ chọn ngủ riêng, tự cách ly để đảm bảo sức khoẻ cho gia đình. Khi đó, Lọ Lem liên tục viết thư tay rồi đặt trước cửa phòng bố mỗi đêm, đôi khi là mời bố một ly sữa do chính tay mình làm hoặc nhờ bố giải câu đố mẹo.

Lọ Lem cho biết lý do viết thư thay vì nhắn tin: "Ba Linh đi làm về trễ mà Lem ở ngoài đợi hoài. Lem để thư sát cửa phòng vì sợ ba trong đó một mình buồn. Lem nhớ ba lắm, tối Lem cũng không ngủ sớm, cứ nằm chờ nghe tiếng ba mở cổng. Nếu ban đêm ba buồn thì đọc thư Lem cho đỡ nha".

Dạ Thảo tiết lộ Lọ Lem từng viết rất nhiều bức thư gửi MC Quyền Linh (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ nội dung vài bức thư của Lọ Lem gửi MC Quyền Linh như sau:

- Ai cũng nhắn tin trên điện thoại mà Lem vẫn viết thư tay cho ba, vì Lem thấy thư tay tình cảm hơn. Sau này nếu đi du học, Lem cũng sẽ viết thư như vậy. Mặc dù viết hơi mỏi tay, Lem vẫn ráng hihihi. Tặng ba Linh yêu 1000 trái tim. - Ngày mai ba Linh đi Tiền Giang rồi, đường đi cũng khá xa, lại phải qua cao tốc nên ba nhớ đi chậm chậm cho an toàn nha. Đừng chạy quá gần xe container, nhớ tránh xa mấy xe to to với nhỏ nhỏ ra. Với lại Tiền Giang cũng có Corona nữa đó ba Linh, ba giữ gìn sức khỏe nha. Tới nơi ba gửi lời thăm của Lem cho bà nội, nói bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngày mai Lem học online lại rồi nên không gọi cho ba lúc ở Tiền Giang được, nhưng nói chung là ba Linh dễ thương nhớ nghe lời dặn của Lem nha. - Lem mong ba Linh có kháng thể cực kỳ cao để chống chọi lại con Corona. Phải luôn giữ an toàn nha ba Linh của Lem, nếu bắt đầu cảm giác thấy trong người có cái gì đó thì phải nhanh chóng báo tin nha. Cứ nghĩ tới lỡ ba bị bệnh, Lem không ngừng được nước mắt. Mẹ sẽ làm nhiều nước uống giúp ba tăng kháng thể nha. - Hello ba Linh yêu, lại là Lem đây. Ngủ ngon và mơ thiệt là đẹp nha. Lem biết ba mệt mà vẫn ráng đi hỗ trợ mọi người. Lem không nói nhiều để ba đỡ lo, nhưng Lem nhớ ba tới giờ luôn đó. Mai Lem dậy sớm coi ba có cần gì không. - Chắc bữa nay ba Linh về trễ, nhưng mà nói chung là đừng làm việc quá sức và đừng tắm đêm nha. Lấy cái khăn nhún nước rồi lau cho đỡ mệt. Phải giữ gìn sức khỏe nha ba Linh yêu, để có thể giúp được thêm nhiều người nữa hihi. Mai Lem đem ly sữa bắp mà Lem làm một tiếng lận á cho ba uống. - Hôm nay ba Linh chỉ cần giải câu đố mẹo này: Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi', là cái gì?

Những lời nhắn nhủ ngọt ngào, tình cảm của Lọ Lem khiến ai đọc cũng xúc động. Sau khi phát hiện những bức thư của con gái, MC Quyền Linh thốt lên đầy cảm xúc: "Thương quá là thương". Chỉ những chi tiết nhỏ nhưng thể hiện được sự đáng yêu và hồn nhiên của Lọ Lem dành cho gia đình. Đồng thời, MC Quyền Linh và Dạ Thảo cũng được khen ngợi vì dạy dỗ con cái quá khéo.

Nội dung bức thư thể hiện sự quan tâm, lo lắng của Lọ Lem dành cho MC Quyền Linh khi anh làm thiện nguyện thời điểm dịch Covid -19 (ảnh: FBNV)

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Từng trúng tuyển Đại học Mỹ thuật London nhưng từ chối để ở lại Việt Nam học RMIT nhằm gần gũi gia đình, Lọ Lem được khen ngợi không chỉ vì giỏi giang mà còn vì đầy bản lĩnh và sâu sắc.

Ở tuổi 18, Lọ Lem không chỉ tỏa sáng trong các dịp quan trọng mà còn rất chủ động với cuộc sống: tự lái xe đi học, hỗ trợ bố mẹ, tham gia hoạt động xã hội và theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách thầm lặng. Với hình ảnh ngoan ngoãn, thông minh và tự lập, Lọ Lem được nhiều người yêu mến và kỳ vọng sẽ là nhân tố tiềm năng nếu bước chân vào showbiz hoặc đấu trường nhan sắc trong tương lai.

Lọ Lem không chỉ được khen ngợi vì ngoại hình xinh xắn mà còn ghi điểm bởi tích cách hiền lành, ngoan ngoãn và rất thích làm thiện nguyện (Ảnh: FBNV)

MC Quyền Linh có 2 cô con gái "mát lòng mát dạ" (Ảnh: FBNV)



