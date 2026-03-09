Lọ Lem không mặc bikini, ra biển vẫn là nữ thần!

Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) - con gái của MC Quyền Linh là một ngoại lệ đặc biệt trong showbiz. Dù không hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng Lọ Lem lại thu hút một lượng người yêu mến “khủng”, độ phủ sóng không thua kém bất cứ nghệ sĩ nào. Mỗi lần xuất hiện dù trong các sự kiện ngoài đời hay chỉ cần đăng một đoạn clip, vài tấm ảnh lên MXH, Lọ Lem cũng khiến cả cõi mạng bàn tán, thả tim “rần rần”.

Chẳng hạn như loạt ảnh thả dáng ở biển mới đây, Lọ Lem tiếp tục “gây sốt” với visual xinh nức nở. Được biết, loạt ảnh này được chụp trong chuyến đi du lịch Côn Đảo của Lọ Lem cùng gia đình. Ái nữ nhà MC Quyền Linh diện trang phục giản dị, gương mặt để tự nhiên, không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc ngày càng cuốn hút.

Loạt ảnh đi biển của Lọ Lem khiến cõi mạng "đứng ngồi không yên"

Nhan sắc trong veo, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" của Lọ Lem ai nhìn cũng mê!

Ở tuổi 20, Lọ Lem được nhận xét mang vẻ đẹp đúng chuẩn đệ nhất "bạch nguyệt quang" - vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng như mối tình đầu. Lúc nào xuất hiện cũng toát ra vibe trong veo, nhẹ nhàng, nữ tính. Sự dịu dàng, xinh đẹp không điểm nào để chê này của Lọ Lem khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Đây không phải lần đầu tiên, Lọ Lem gây chú ý khi chụp ảnh với cảnh biển. Trước đó, mỗi lần thả dáng ở biển, cô bạn đều khiến cả cõi mạng “đứng ngồi không yên”.

Không cần bikini cắt xẻ hay đồ tắm hở bạo, Lọ Lem vẫn chiếm trọn spotlight với loạt outfit đi biển vừa kín đáo, nữ tính lại tôn dáng khéo léo. Không ít người nhận ra, Lọ Lem chính là “tín đồ” của váy lụa với thiết kế có phần ôm body, khoe trọn đôi chân dài miên man cùng tỷ lệ body đẹp. Cũng chính bởi cách diện đồ này mà Lọ Lem càng được khen với visual “nàng thơ”, thướt tha, cuốn hút nhưng vẫn đúng lứa tuổi.

Dụi mắt 1000 lần mỗi khi thấy Lọ Lem đăng ảnh đi biển

Vibe "nàng thơ" cực dịu dàng, nữ tính

Bên cạnh diện mạo xinh đẹp, Lọ Lem còn ôm trọn combo toàn diện: giỏi giang, biết kiếm tiền, lễ phép, từ học hành đến tài lẻ đều đỉnh. Cô bạn nhiều lần khiến netizen trầm trồ vì cầm - kỳ - thi - họa cái gì cũng biết. Chưa kể, cách thể hiện, chăm sóc và yêu bản thân của Lọ Lem càng khiến hình ảnh của cô bạn thêm thiện cảm từ netizen.

Điều này khiến nhiều người xuýt xoa vì Lọ lem quá hoàn hảo, thậm chí có người nửa đùa nửa thật rằng: “Lọ Lem 10 điểm thế này thì là bạch nguyệt quang của ai đây?”.

Song dù gần đây có một số thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Lọ Lem nhưng con gái MC Quyền Linh vẫn giữ im lặng, tập trung vào cuộc sống của mình và không nhắc đến những bàn tán trên mạng.

Vợ chồng MC Quyền Linh cũng khá cởi mở trong cách nuôi dạy lẫn chuyện tình cảm của con gái. Trong một chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2024, MC Quyền Linh cho biết vợ chồng luôn nói với 2 con: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu" .

Thời điểm đó, MC Quyền Linh còn tiết lộ rằng rất thoải mái với con về chuyện yêu đương, đủ tuổi, đủ lớn, đủ quyết định được. Thậm chí nam MC còn cho biết có nhiều bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình vì Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh không ngại việc tiếp đón những bạn này nhưng không quên dặn các bạn nghiêm túc, không ảnh hưởng đến việc học của con.