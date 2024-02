Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng từ kinh doanh casino, chủ dự án Hoiana tại Quảng Nam vẫn lên kế hoạch mở rộng đầu tư mạnh, sẽ xây 2.500 căn nhà ở để bán và cho thuê. Ảnh: Int

Lỗ nặng từ kinh doanh casino

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông tin về báo cáo kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh casino năm 2023 tại Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.

Đây là đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng Hoiana có tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD gồm các khách sạn, resort, sân golf và casino tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình (Quảng Nam).

Theo số liệu công ty cung cấp cho đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Nam, trong nửa đầu năm ngoái, tổng doanh thu lĩnh vực casino tại dự án này khoảng 824 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí hơn 620 tỷ đồng, Nam Hội An lãi 204 tỷ từ hoạt động casino.

Tuy nhiên, đến hết 30/6/2023, hoạt động kinh doanh của đơn vị này vẫn lỗ lũy kế hơn 1.015 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm ngoái, Nam Hội An nộp ngân sách 264 tỷ. Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana có trên 2.600 nhân viên, trong đó khoảng 1.000 người làm việc tại casino.

Trước đó, Bộ Tài chính cho phép Nam Hội An kinh doanh casino với 1.000 máy trò chơi, 140 bàn trò chơi toà nhà Casino tầng trệt và tầng 1 của khách sạn Hoiana Hotel & Suites kết nối với Sky Casino tại tầng 16, 17 cùng khách sạn. Đến nay, công ty sử mới dụng diện tích hơn 9.200 m2 tại tầng trệt và một phần tầng 1 làm casino, còn tầng 16 và 17 chưa vận hành.

Tính đến cuối quý III/2023, dự án này đã giải ngân vốn được khoảng 30.800 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD. Trong đó vốn góp từ nhà đầu tư khoảng 274 triệu USD. Phần còn lại được huy động từ các ngân hàng, tổ chức khác. Trong đó Vietinbank cấp tín dụng hơn 500 triệu USD, Advanced Union Global Limited cho vay 663 triệu USD, Hoi An South Investments cho vay 271,5 triệu USD.

Dự án Nam Hội An được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 12/2010 và thay đổi lần ba vào cuối năm 2020. Ban đầu, đơn vị đầu tư dự án này là liên doanh VinaCapital - Genting. Tuy nhiên, đến tháng 9/2012, Genting đã xin rút khỏi liên doanh.

Nhà đầu tư của Nam Hội An sau đó là Công ty Đầu tư Nam Hội An (Hoi An South Investments Pte), đăng ký tại Singapore. Đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An. Đến giữa năm ngoái, quyền kiểm soát dự án được chuyển giao cho gia tộc Cheng giàu thứ ba tại Hong Kong.

Vẫn lên kế hoạch mở rộng đầu tư mạnh mẽ

Vừa qua, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An vừa gửi Bộ TN&MT Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (giai đoạn 1+2) tại huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nguồn: Bộ TN&MT

Theo đó, ngày 28/9/2020, Nam Hội An đã tiến hành điều chỉnh và được chấp thuận giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 3 theo hướng chia dự án thành 7 giai đoạn và hiện đang lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1+2 với tổng diện tích sử dụng đất là 335,99 ha.

Đáng chú ý, theo báo cáo ĐTM đang được lấy ý kiến tham vấn, một trong những mục tiêu của dự án là sẽ xây dựng ác công trình nhà ở để bán và cho thuê với số lượng khoảng 2.500 căn gồm: biệt thự, nhà liền kề, nhà phố, căn hộ để bán và cho thuê, các công trình phức hợp thương mại và nhà ở.

Nguồn: Bộ TN&MT

Về tiến độ của dự án giai đoạn 1+2, theo chủ đầu tư Nam Hội An, đến hết quý I/2024, doanh nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 và đến hết quý IV/2025 sẽ hoàn tất thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 và đưa vào sử dụng.

Bóng dáng của DONACOOP tại siêu dự án 4 tỷ USD của Nam Hội An

Dữ liệu cho thấy, vào tháng 6/2021, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đã đem quyền tài sản liên quan đến một phần dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An được định giá hơn 3.498 tỷ đồng làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Đầu tư Hạ tầng DONACOOP.

Cụ thể, tài sản bảo đảm được mô tả là lô đất có tên South West Precinct với tổng diện tích khoảng 520.823 m2, trong đó diện tích đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoảng 481.945 m2 và dự Án Thành Phần chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng DONACOOP là doanh nghiệp hiện do ông Bùi Thanh Trúc làm Tổng Giám đốc. Ông Trúc cũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Liên hiệp HTX dịch vụ – nông nghiệp – tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop).

Liên hiệp HTX dịch vụ – nông nghiệp – tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) là Chủ đầu tư nhiều dự án Khu độ thị quy mô lớn, trong đó, không ít dự án có sự liên doanh với các đối tác nước ngoài. Ảnh chụp màn hình.

Về Công ty CP Đầu tư Hạ tầng DONACOOP, doanh nghiệp có tiền thân là Công ty CP Phú An Lành, thành lập ngày 29/4/2014. Vào cuối tháng 1/2021, cùng với sự xuất hiện của ông Bùi Thanh Trúc trong vai trò là Tổng Giám đốc, công ty Phú An Lành đã chuyển địa chỉ từ Trảng Bom, Đồng Nai về tòa nhà DONACOOP tại TT Long Thành, H. Long Thành, T. Đồng Nai.

Đến tháng 3/2021, doanh nghiệp cũng đổi tên thành Đầu tư Hạ tầng DONACOOP và tăng rất mạnh vốn điều lệ từ 369 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Các động thái đổi tên và tăng vốn điều lệ này của Đầu tư Hạ tầng DONACOOP khá trùng hợp với thời điểm Nam Hội An thế chấp 1 phần dự án Khu nghĩ dưỡng Nam Hội An cho Đầu tư Hạ tầng DONACOOP.