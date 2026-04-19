Lộ hint từ du lịch Đà Lạt đến ở chung resort, gái xinh 2k2 và Anh Trai Vbiz đã chịu công khai

Tối 18/4, concert Anh Trai Say Hi Day 9 tiếp tục thu hút đông đảo khán giả với loạt tiết mục bùng nổ và dàn nghệ sĩ đình đám. Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn trên sân khấu, một chi tiết khác cũng gây chú ý không kém, chính là màn xuất hiện của hot girl Narl Nguyễn - tình tin đồn của Song Luân.

Cụ thể, Narl Nguyễn bị bắt gặp có mặt tại khu vực khán giả, thoải mái check-in và theo dõi chương trình. Trong loạt hình được chia sẻ, cô diện outfit gợi cảm quen thuộc, visual nổi bật giữa đám đông. Trên trang cá nhân, Narl Nguyễn đăng tải story zoom cận Song Luân trình diễn trên sân khấu, thậm chí còn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện trên màn hình LED.

Hành động tưởng chừng đơn giản này lại nhanh chóng trở thành chi tiết đắt giá, bởi trước đó cả hai đã nhiều lần bị soi hint hẹn hò. Việc Narl Nguyễn công khai ghi lại hình ảnh của Song Luân tại một sự kiện lớn khiến nhiều người cho rằng đây giống như một cách thể hiện sự quan tâm không còn quá giấu giếm.

Narl Nguyễn xuất hiện tại concert Anh Trai Say Hi Day 9

Cô không ngại ngần đăng tải story zoom cận Song Luân trên sân khấu

"7749 hint" xịn xò của Song Luân và Narl Nguyễn

Cuối năm 2025, mạng xã hội từng rộ lên nghi vấn tình cảm xoay quanh Song Luân sau khi loạt chi tiết trùng hợp giữa anh và Narl Nguyễn bị soi ra. Cụ thể, nam ca sĩ đăng ảnh check-in tại một quán cà phê quen thuộc, và chỉ ít lâu sau, Narl Nguyễn cũng chia sẻ hình ảnh tại chính địa điểm này. Từ không gian, cách bày trí cho đến đồ uống trên bàn hay chiếc khăn quàng cổ đều giống nhau đến khó tin, khiến nhiều người cho rằng cả hai đã xuất hiện cùng thời điểm.

Chưa dừng lại ở đó, trong một bài đăng khác, Song Luân chia sẻ khoảnh khắc ngắm bầu trời đêm đầy cảm xúc. Trùng hợp, Narl Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh với khung cảnh tương tự gần như cùng lúc. Đáng chú ý, khi "đào sâu" vào trang cá nhân của hot girl này, cư dân mạng còn phát hiện Song Luân thường xuyên tương tác bằng cách thả tim nhiều bài viết, từ ảnh đời thường đến những chuyến đi chơi.

Đáng chú ý, Narl Nguyễn đăng tải đoạn clip đu trend "người iu" trên TikTok và Song Luân đã đăng lại về trang cá nhân. Tương tự Narl Nguyễn cũng có động thái trên khi Song Luân đăng clip mới. Chính hành động nhỏ này của cả hai khiến netizen cho rằng đây chính là tín hiệu mà Narl Nguyễn và Song Luân công khai "đánh dấu chủ quyền".

Nghi vấn hẹn hò của cả hai bắt nguồn từ lần check-in tại Đà Lạt

Song Luân và Narl Nguyễn "đánh dấu chủ quyền" trên mạng xã hội

Giữa tháng 3 vừa qua, mạng xã hội mới đây được phen rần rần trước bộ ảnh du lịch của cả hai. Dù không hề xuất hiện chung khung hình, loạt khoảnh khắc check-in riêng lẻ lại trùng khớp đến mức khiến dân tình gần như chắc nịch cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau.

Trong loạt ảnh của Song Luân và Narl Nguyễn, từ bãi biển, khung cảnh cầu gỗ, khu hồ bơi cho đến từng góc nhỏ trong khu resort, tất cả đều giống nhau gần như tuyệt đối. Đáng chú ý hơn, cả hai còn đăng tải loạt ảnh này vào cùng thời điểm, càng khiến dân tình cho rằng người trong cuộc đang ngầm xác nhận mối quan hệ.

Không lâu sau đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Song Luân và Narl Nguyễn cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại tại TP.HCM. Cả hai đeo khẩu trang, đội nón và ăn diện giản dị. Khi di chuyển bên ngoài, Song Luân và Narl Nguyễn còn giữ khoảng cách, không có cử chỉ thân mật, không sánh đôi mà người đi trước, người theo sau. Khi có mặt tại rạp phim, cả hai còn "đánh trống lãng" khi chọn vị trí đứng chờ ở xa nhau, không có bất kì tương tác nào. Thế nhưng, khi vào rạp thì cả hai lại đi cùng rất gần gũi, tình cảm. Nhiều người cho rằng cặp đôi có thái độ thế kia là để tránh gây chú ý chốn đông người.

Song Luân và Narl Nguyễn được cho là cùng nghỉ dưỡng tại resort sang trọng

Cặp đôi bị bắt gặp xem phim cùng nhau

Cả hai liên tục lộ hint khiến dân tình chắc mẩm mối quan hệ đặc biệt

Bạn gái Song Luân là ai?

Narl Nguyễn (tên thật Thùy Linh, sinh năm 2001) hiện là một KOL, mẫu ảnh tự do hoạt động khá nổi bật trên Instagram. Cô sở hữu lượng người theo dõi tiệm cận 100 nghìn, là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh lookbook và chiến dịch thời trang.

Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, phủ kín bởi những hình ảnh du lịch, cà phê, check-in đời thường xen lẫn các shoot hình thời trang được đầu tư chỉn chu. Phong cách của cô thiên về sự nữ tính, hiện đại nhưng vẫn pha chút phóng khoáng, dễ dàng biến hoá từ năng động sang quyến rũ.

Không ít cư dân mạng còn nhận xét Narl Nguyễn sở hữu visual trong trẻo, gương mặt nhỏ cùng đường nét thanh thoát, thậm chí được ví như "Baifern phiên bản Việt". Chính ngoại hình này cũng là một trong những yếu tố khiến cô nhanh chóng được chú ý khi dính tin đồn với Song Luân.

Narl Nguyễn là KOL sở hữu hơn 100 nghìn lượt theo dõi trên Instagram

Nhan sắc của mỹ nhân 2k2 nhận nhiều lời khen của cư dân mạng

Ảnh: IGNV