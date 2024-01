Lộ hết kết quả chung kết: MLee cuối cùng cũng bại trận thê thảm trước chị đẹp này?

Sau khi vòng công diễn 5 kết thúc, 14 chị đẹp có lượt bình chọn từ khán giả trường quay cao nhất ở các vòng được quyền đi tiếp vào vòng chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

14 chị đẹp gồm: MLee, Lệ Quyên, H'Hen Niê, Diệu Nhi, Hồng Nhung, Phương Vy, Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Trang Pháp, Thu Phương, Mỹ Linh, Nguyên Hà, Lynk Lee, Uyên Linh.

Hiện tại, mạng xã hội đang lan truyền thông tin về kết quả của vòng chung kết. Theo đó, khán giả cho rằng Trang Pháp sau khi nhận lại chức đội trưởng từ Thu Phương thì đã giúp đội của mình giành chiến thắng trước đội của MLee.

MLee và Lệ Quyên

Luật chơi do ban tổ chức đưa ra là mỗi đội (gồm 7 người) sẽ trình diễn 3 bài trong đó có 1 bài do 3 thành viên trình diễn, 1 bài do 5 thành viên trình diễn và 1 bài do 7 thành viên trình diễn. Trong đó, đội trưởng là người bắt buộc phải trình diễn cả 3 bài.

Theo thông tin từ cư dân mạng, Trang Pháp thắng ở tiết mục 3 người và thắng ở cả tiết mục 7 người. Riêng tiết mục 5 người thì MLee thắng. Kết quả chung cuộc, đội Trang Pháp thắng 2/1, đồng thời giành 4 suất debut. Còn đội MLee thua nên chỉ có 3 suất debut.

Trang Pháp

Trang Pháp và Thu Phương

Với kết quả bị rò rỉ này, khán giả vô cùng hào hứng. Nhiều người mong đợi Trang Pháp giành chiến thắng và đưa 4 chị đẹp vào nhóm thành đoàn.

Từ đầu chương trình cho đến nay, MLee luôn là người có chiến thắng ở những phần thi quan trọng. Sau đó, cô nàng gây tranh cãi vì khán giả cho rằng đội MLee không quá giỏi, việc cô nàng liên tục giành chiến thắng là do chương trình "dàn xếp".

Tuy nhiên, các chị đẹp như Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi, Thái Trinh lại công khai việc ủng hộ và bảo vệ MLee. Diệp Lâm Anh cho rằng MLee đáng yêu, vô tư và rất quan tâm đến người khác. Việc MLee bị chỉ trích nhiều như hiện tại là không đáng.

Tập tiếp theo của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng sẽ lên sóng vào tối thứ Bảy, 27/1/2024 trên VTV3.