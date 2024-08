'Lộ' hàng loạt sai phạm tại dự án của FLC trên ‘đất vàng’

Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (số 29 đường Nguyễn Văn Cừ) trên khu "đất vàng" của Gia Lai

Ông Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu, triển khai tiếp các bước để xử lý theo quy định đối với Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku) do Cty Cổ phần Tập đoàn FLC (viết tắt FLC) làm chủ đầu tư, diện tích 3,1 ha.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 19/7 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những sai phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại ở số 29 đường Nguyễn Văn Cừ của FLC.

Cụ thể, dự án được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, nhưng sau 2 lần tổ chức, chỉ có duy nhất FLC đăng ký tham gia đấu giá nên việc tổ chức đấu giá không thành; UBND TP. Pleiku đề xuất UBND tỉnh giao đất, cho thuê đối với FLC.

Cũng từ đây, quá trình thực hiện dự án có một số sai phạm. Cụ thể, Sở TN&MT ban hành quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá, có dấu hiện chèn thêm số văn bản để hợp thức hoá cho việc UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trước đó.

Ngoài ra, Sở TN&MT còn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trước khi có quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 14/2015 ngày 4/4/2015 của Bộ TN&MT và Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, việc Cty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam trong quá trình xác định giá đất cụ thể (dùng phương pháp thặng dư) đã đưa phần chi phí lãi vay ngân hàng (2 năm) vào phương pháp tính để xác định giá là trái quy định, dẫn tới làm giảm giá trị thửa đất cần định giá.

Cùng với đó, việc UBND TP.Pleiku có quyết định số 1653 ngày 16/8/2019 điều chỉnh tiêu chí về điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, trong đó đưa ra các tiêu chí quá cao so với quy mô dự án, đã hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư khác nên sau 2 lần tổ chức đấu giá chỉ có duy nhất FLC đăng ký; việc làm của UBND TP.Pleiku không đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tạo lợi thế cho FLC được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá với giá khởi điểm, có nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước do giá đất không thay đổi so với giá khởi điểm.

Dự án trên hiện đang ngổn ngang, chưa hoàn thiện

Đặc biệt, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 523 ngày 10/11/2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trong đó khu đất số 29 Nguyễn Văn Cừ được bổ sung thêm hạng mục nhà phố thương mại không phù hợp với mục đích, công năng của khu đất theo quy hoạch trước đó đã được phê duyệt; UBND TP.Pleiku điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhưng không lập kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, không lấy đầy đủ ý kiến cộng đồng dân cư, không công khai theo quy định, vi phạm trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Mặt khác, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 khu đất thực hiện dự án có mục đích là đất cơ sở văn hoá nhưng ngày 1/3/2019, UBND TP.Pleiku phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị, nhà phố thương mại vi phạm Luật Đất đai năm 2013, làm cho quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng không phù hợp.

Việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng, trong đó thay đổi chức năng khu đất (từ trung tâm hội chợ triển lãm và các công trình thương mại, dịch vụ, siêu thị) sau khi điều chỉnh bổ sung chức năng nhà ở vi phạm Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Không những vậy, dự án trên còn một số sai phạm khác như không thực hiện gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với diện tích hơn 7.400m 2 , gây thất thu ngân sách; các hạng mục công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật dự án phải thực hiện xong trước ngày 21/5/2020 để bàn giao cho UBND TP.Pleiku, tuy nhiên việc thi công chậm tiến độ nhưng UBND tỉnh không yêu cầu FLC nộp tiền thuê đất sau thời hạn được quy định, làm thất thu ngân sách; tách thửa đất để cấp riêng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với 90 thửa đất khi chưa thực hiện xong việc xây dựng nhà là trái quy định…

Từ các sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trách nhiệm để xảy ra tồn tại này thuộc Chủ tịch UBND TP.Pleiku, cùng giám đốc các sở KH&ĐT, Sở Tài Chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Cty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ; cần cung cấp thông tin tới Bộ Công an để xử lý theo quy định.