Lộ giá và thông tin Ford Ranger lắp ráp: Rẻ hơn xe nhập khẩu cả chục triệu, có điểm chung với EcoSport

Mới đây, một nhân viên tư vấn bán hàng Ford tại Hà Nội cho biết đã có giá bán dành cho phiên bản Ford Ranger đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam.

Theo đó, mẫu xe được lắp ráp đầu tiên là phiên bản Ford Ranger số tự động 1 cầu (tương đương XLS AT nhập khẩu) có giá 635 triệu đồng, rẻ hơn 15 triệu đồng so với mẫu XLS AT nhập khẩu hiện được phân phối.

Hiện phía Ford Việt Nam chưa công bố thông tin hay xác nhận mức giá này.

Những thông tin về trang bị trên phiên bản xe lắp ráp chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng mẫu Ford Ranger số tự động 1 cầu vẫn sẽ sử dụng động cơ máy dầu 2.2L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho đầu ra công suất khoảng 160 mã lực và 385Nm.

Trước mắt, Ford Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ bán song song xe nhập khẩu và bước đầu mới chỉ lắp ráp phiên bản số tự động 1 cầu, vốn là phiên bản bán chạy nhất của dòng xe này vài năm trở lại đây.

Phiên bản số tự động 1 cầu được Ford "ưu ái" lắp ráp đầu tiên.

Cũng theo tư vấn bán hàng trên, dòng xe Ford Ranger lắp ráp sẽ có thay đổi nhẹ về tuỳ chọn màu sắc. Tuỳ chọn màu của những xe lắp ráp sẽ tương tự với đàn em Ford EcoSport, bao gồm 8 màu: Đỏ đồng, Đen, Bạc ánh kim, Nâu hổ phách, Đỏ ruby, Trắng kim cương, Ghi ánh thép và Xanh dương. Màu Vàng Sparkling được loại bỏ khỏi danh mục tuỳ chọn.

Bảng màu ngoại thất Ford EcoSport sẽ áp dụng cho Ford Ranger lắp ráp. Ảnh: Hà Nội Ford.

Hiện tại, Ford Ranger vẫn ở trong tình trạng cháy hàng với mọi phiên bản kể từ tháng 3/2021. Tuy vậy, một số phiên bản có ngoại thất màu đen và ghi vàng vẫn sẵn hàng bởi lượng tồn kho lớn từ phía Thái Lan, thị trường mà Ford Việt Nam đã chọn để nhập khẩu Ford Ranger.

Đứng ở vị thế là vua doanh số suốt nhiều năm qua, việc Ford Ranger được chuyển dần từ nhập khẩu sang lắp ráp lại càng làm khó những đối thủ trực tiếp như Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux. Nissan Navara thế hệ mới ra mắt cách đây không lâu cũng là một mẫu xe được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan.

Dù được đặt nhiều kì vọng dưới sự dẫn dắt của nhà phân phối mới nhưng sức cạnh tranh vẫn còn là một dấu hỏi lớn.