Lộ giá bán cả 4 mẫu iPhone 17

Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone 17, sự kiện sẽ diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Ngay sau đó, hãng sẽ mở chương trình đặt hàng trước từ ngày 12/9 và những chiếc máy đầu tiên dự kiến sẽ đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tin vui lớn nhất cho các iFan Việt Nam năm nay là khả năng thị trường trong nước sẽ được nâng hạng, nằm trong nhóm mở bán sớm nhất thế giới. Nếu điều này thành sự thật, người dùng Việt sẽ có thể đặt trước và nhận máy ngay trong đợt hàng đầu tiên, cùng thời điểm với các thị trường ưu tiên như Mỹ hay Nhật Bản.

Trái với tin vui về ngày mở bán, thông tin về giá lại có thể khiến nhiều người phải cân nhắc. Nhiều nguồn tin khẳng định Apple sẽ điều chỉnh tăng giá khoảng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) cho các phiên bản do chi phí linh kiện leo thang và tác động từ chính sách thuế quan mới.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Jimu News, giá khởi điểm của iPhone 17 mới sẽ là 799 USD; iPhone 17 Air là 949 USD; iPhone 17 Pro là 1.049 USD; và iPhone 17 Pro Max là 1.199 USD.

Như vậy, so với dòng iPhone 16, giá của iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max được giữ nguyên như thế hệ trước, trong khi iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro có giá cao hơn 50 USD.

Theo nhà báo nổi tiếng Mark Gurman, sản phẩm đáng chú ý nhất trong sự kiện lần này sẽ là chiếc iPhone 17 Air hoàn toàn mới. Model này sẽ thay thế cho iPhone 16 Plus, áp dụng triết lý thiết kế tương tự MacBook Air đời đầu năm 2008, nhấn mạnh vào sự mỏng nhẹ và di động. Máy được dự đoán có độ dày chỉ khoảng 5,5mm và trọng lượng khoảng 146g, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử của Apple.

Sự kiện ngày 9/9 tới đây sẽ không chỉ xoay quanh dòng iPhone 17. Apple được cho là sẽ trình làng thêm một loạt sản phẩm mới, bao gồm Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và tai nghe AirPods Pro 3.

Hiện tại, tất cả thông tin vẫn đang dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Tuy nhiên, với hàng loạt nâng cấp đáng giá được hé lộ, Apple dường như đang định vị iPhone 17 Pro Max là một sản phẩm cao cấp vượt trội, đủ sức thuyết phục những khách hàng sẵn sàng chi mạnh tay cho trải nghiệm công nghệ đỉnh cao.